Reprodução/SBT Rodrigo Bocardi no comando do SBT Cidades

Rodrigo Bocardi voltou ao centro de mais uma polêmica. Desta vez, pouco mais de um mês no comando do SBT Cidades, o jornalista foi acusado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, interior de São Paulo, de pressionar prefeituras para evitar criticá-las em sua atração.

O fato, claro, causou incômodo nos bastidores do SBT, que já rompeu a parceria com o BocaTV, projeto do apresentador. Na atração, havia uma espécie de parceria entre a empresa de Bocardi e a emissora, em que até a equipe do jornalista produzia matérias para o canal da Anhanguera.

No entanto, o SBT comunicou que o acordo passaria por uma readequação. Dias depois, o jornalista Flávio Ricco havia publicado que as mensagens de Jones Donizette, em suas redes sociais, se tratavam de Rodrigo Bocardi.

Outras polêmicas de Bocardi

Essa não é a primeira vez que Rodrigo Bocardi se envolve em polêmica. O apresentador trabalhou por mais de dez anos na Globo e acabou sendo demitido por justa causa em 2025.

Na época, o Metrópoles havia afirmado que Bocardi estaria trabalhando na assessoria de comunicação de prefeituras e recebendo dinheiro de um partido político. Outro motivo seria um possível assédio moral contra funcionários.

Com a demissão, a Globo emitiu uma nota sobre a dispensa do âncora: "Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", pontuou.

Cronologia dos acontecimentos

9 de junho de 2026: contratação pelo SBT



O SBT anunciou a contratação de Bocardi e uma parceria com a BocaTV para um novo projeto de jornalismo local. No entanto, Rodrigo já havia feito participações pontuais no canal, como no Programa Silvio Santos.

Agosto: estreia do SBT Cidades

Entra no ar o SBT Cidades, apresentado por Bocardi e Érica Reis, com participação da estrutura da BocaTV. O jornalístico estreou em 3 de agosto.

8 de setembro: fim da parceria com a BocaTV

O SBT anuncia o encerramento da parceria com a empresa de Bocardi. O jornalista, porém, permanece contratado pela emissora.

Início de setembro: surgem acusações

Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia de Embu das Artes, faz acusações relacionadas a uma suposta cobrança de dinheiro de prefeituras em troca de cobertura jornalística favorável.

10 de setembro: Bocardi deixa de apresentar o SBT Cidades

Em meio à repercussão das acusações, Bocardi não apresenta o programa. Érica Reis comanda a edição sozinha.

10 de setembro: Bocardi se manifesta

O jornalista nega ter praticado extorsão e afirma que a conversa citada nas acusações envolvia uma proposta de publicidade institucional, e não um pagamento para evitar reportagens negativas.

11 de setembro: SBT acompanha o caso

A emissora avalia a situação e possíveis medidas diante das acusações. Até o momento, o caso permanece em análise. O colunista do iG, Gabriel Oliveira, crava que SBT estuda demitir Bocardi.

SBT é colocado contra a parede

Ao comentar as acusações durante uma live, Rodrigo Bocardi também colocou o SBT diante de uma possível saia-justa sobre seu futuro na emissora.

Negando as acusações de extorsão, o âncora afirmou que uma eventual volta ao SBT Cidades não dependeria apenas da vontade da empresa, mas também de sua própria decisão.

"Óbvio, com uma condição: se eu quiser. Espero que isso aconteça, será um gesto muito nobre", declarou.



