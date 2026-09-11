Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi deixou o SBT nesta sexta-feira (11)

Rodrigo Bocardi deixou o SBT na tarde desta sexta-feira (11). Confirmando a movimentação antecipada pela coluna na noite de quinta (10), o jornalista foi dispensado da emissora diante da violação de normas éticas impostas pela empresa aos seus colaboradores, independentemente da função desempenhada. Os executivos da rede chegaram à conclusão de que a permanência do jornalista era insustentável diante das denúncias de achaque contra prefeituras de São Paulo.

, que já havia sido dispensado da Globo por uma questão praticamente idêntica, nega as acusações. Ele, que confirma ter feito um esquema para divulgar determinadas cidades, diz ser vítima de uma armação orquestrada por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes. O agora ex-apresentador do SBT Cidades diz que os acordos com as prefeituras locais são meramente publicitários, seguindo os moldes de outros veículos de imprensa.

A desculpa, no entanto, não colou. Fontes da reportagem bem posicionadas na estrutura do SBT afirmam que a emissora jamais foi alertada sobre os vínculos decom prefeituras, independentemente do fato de serem ou não legalizados. Em uma transmissão ao vivo na quinta, o apresentador admitiu que os parceiros publicitários da BocaTV tinham tratamento privilegiado, com problemas das cidades sendo expostos apenas depois das soluções dos casos.

SBT confirma a saída do jornalista

O ex-apresentador do Bom dia São Paulo, que já havia sido demitido da Globo por uma falha moral, apresentou o SBT Cidades por 39 dias. Com isso, ele superou a passagem relâmpago de José Luiz Datena pela Record em 2011. Naquela ocasião, o agora político comandou o Cidade Alerta por apenas 43 dias. Insatisfeito na emissora, ele se demitiu para reassumir o Brasil Urgente, da Band.

Consultado pela coluna, o SBT confirmou o desligamento de Rodrigo Bocardi. “O SBT tomou conhecimento, pelas redes sociais, de uma denúncia relacionada ao apresentador Rodrigo Bocardi, e não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional. No entanto, como a parceria entre SBT e BocaTV já havia sido desfeita, Rodrigo Bocardi tomou a decisão, e o SBT aceitou, de encerrar por completo o contrato com a emissora e se dedicar integralmente às suas empresas”, afirmou o canal.