Reprodução/Internet Sem Rodrigo Bocardi, SBT Cidades cresce 26% no SBT

Rodrigo Bocardi não fez falta alguma ao SBT Cidades. Pelo contrário: no primeiro dia sem a presença do apresentador, tirado do ar indefinidamente por suspeita de extorsão contra prefeituras, o jornalístico teve a melhor quinta de sua história. Além disso, sozinha, Érica Reis teve a melhor performance da faixa noticiosa do final de tarde neste dia da semana desde janeiro de 2025, quando o horário ainda era ocupado pelo Tá na Hora com Datena.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que oteve 3,57 pontos de média em sua faixa horária completa, das 18h13 às 19h39, nesta quinta-feira (10). Na comparação com as quatro quintas anteriores, ainda com o seu agora ex-âncora, o noticioso aumentou a sua média em 26%. Considerando todos os dias da semana, foi a segunda melhor performance do noticioso até aqui.

Com um pico de 4,08 pontos em seu melhor momento,ainda foi responsável pela segunda melhor performance da programação do SBT no dia, atrás apenas dos 4,33 de média obtidos por A Praça é Nossa. Foi a melhor quinta-feira da faixa noticiosa dos finais de tarde da rede desde 30 de janeiro de 2025, dia em que o Tá na Hora com Datena marcou 3,8 pontos de média — o Aqui Agora, encerrado em agosto, nunca alcançou marca comparável ao SBT Cidades.

Outros destaques

Rodrigo Bocardi, que apresentou opela primeira vez no dia 9, deverá ser dispensado pela emissora nas próximas horas. A direção da rede acredita que a continuidade do apresentador em seu quadro de funcionários é insustentável, não apenas pela gravidade da denúncia, mas também por suas falas contra o próprio canal em uma transmissão ao vivo feita na noite de quinta, em que ele menosprezou o espaço dado pela rede e reclamou até dos salários da casa.

Fora do SBT, outras atrações também registraram resultados de destaque na Grande São Paulo. Iludida marcou 5,49 pontos e conquistou a melhor quinta-feira de sua história. Já Avenida Brasil (2012) chegou aos 16,50 pontos de média, com pico de 19, e estabeleceu seu recorde na atual exibição. Na Band, a edição nacional do Brasil Urgente anotou 2,91 pontos e assegurou a terceira colocação em sua faixa horária.