Martin Vorel/ Wikimedia Commons Seis filmes são finalistas para representar o Brasil no Oscar 2027.

A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista dos seis filmes brasileiros pré-selecionados para disputar uma vaga entre os indicados na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027.

Os longa-metragens que seguirão na disputa foram selecionados por uma comissão, a partir de uma pré-lista que contou com 15 produções, divulgada em agosto.

Essa é a primeira etapa do processo de escolha do representante brasileiro, portanto, não há garantia de uma vaga entre os indicados à estatueta.

A decisão final sobre qual filme será eleito para representar o Brasil no Oscar será divulgada em 16 de setembro. Confira a lista de concorrentes abaixo.

100 Dias

O longa-metragem, dirigido por Carlos Saldanha, é inspirado no livro autobiográfico "Cem Dias Entre o Céu e o Mar", de Amyr Klink, e retrata a jornada do navegador brasileiro, que se tornou a primeira pessoa a atravessar o Oceano Atlântico Sul a remo.







A Fabulosa Máquina do Tempo

O filme, dirigido por Eliza Capai, documenta o retorno da cineasta à cidade de Guaribas, no Piau í, onde ela conhece um grupo de meninas. A obra retrata a busca dessas jovens por um equilíbrio entre a vida difícil de suas mães e o desejo de buscar um futuro melhor.







A Natureza das Coisas Invisíveis

O Drama, dirigido por Rafaela Camelo, conta a história da amizade entre duas meninas que se conhecem em um hospital durante suas férias. A trama explora as descobertas e os profundos laços de amizade construídos entre elas durante o período, enquanto exploram o lugar.







Feito Pipa

A trama emocionante, conta a história de Gugu, um menino queer de 11 anos que mora com sua avó, Dilma, que convive com o avanço do Alzheimer. Durante o longa, dirigido por Allan Deberton, Gugu tenta esconder a piora da avó por medo de ir morar com o pai homofóbico.







Nosso Segredo

O Drama, dirigido por Grace Passô, retrata uma família negra que tenta retomar o cotidiano após uma perda recente. O filho caçula ocupa o centro da história e guarda um segredo que pode mudar a perspectiva de todos sobre a morte que os marcou.







Vicentina Pede Desculpas

No longa-metragem, dirigido por Gabriel Martins, uma mãe que tenta se redimir com as famílias das vítimas de um acidente fatal, causado por seu filho, Wesley. A trama traz um olhar sobre o luto e a força de uma mulher para superar a dor e seguir em frente.

Divulgação/Netflix Vicentina Pede Desculpas está na corrida por uma vaga no Oscar 2026.



