Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Ana Castela nega o uso de anabolizantes.

Ana Castela usou as redes sociais neste domingo (6) para esclarecer rumores sobre o uso de anabolizantes após chamar atenção pelo corpo musculoso. A cantora, de 22 anos, gravou um vídeo ao lado de seu personal trainer e pediu que os fãs checassem o físico de sua mãe, Michele Castela.

Ana Castela rebate boatos de anabolizantes e brinca: "Não posso engrossar a voz!". A cantora destacou sua rotina com personal e nutricionista. 🎤💪

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Na gravação, publicada pouco depois de a cantora postar um vídeo mostrando parte de um treino de musculação, ela explica que não pode fazer o uso de esteroides para não prejudicar sua voz. "Não posso tomar bomba, não posso ficar com a voz grossa, trabalho com isso", disse.

Ao lado de André, seu personal trainer, a artista ainda contou que os cuidados com o corpo envolvem uma equipe de saúde multidisciplinar. Segundo ela, além do educador físico, sua rotina inclui consultas regulares com um nutricionista e um endocrinologista.





Ana Castela ainda falou sobre sua alimentação. De acordo com ela, quando está em casa, sem compromissos profissionais, consegue seguir uma dieta especialmente elaborada por profissionais. No entanto, quando está envolta na rotina de trabalho, afirmou que evita bebidas alcoólicas por conta dos cuidados com a voz, porém, admitiu que nesses momentos, consome alimentos não tão saudáveis.

Na sequência, Ana Castela surgiu no consultório de seu nutricionista e revelou que, apesar dos dias de curtição na Festa do Peão de Barretos, em que consumiu bebidas alcoólicas e alimentos calóricos, conseguiu reduzir o percentual de gordura de 20.4 para 14.4."Olha aqui os meus resultados! Você pode falar dos meus métodos, mas não dos meus resultados", brincou a artista.







O shape é de família

Ana Castela ainda atribuiu a facilidade para ganhar massa magra à genética e citou o físico da própria mãe como exemplo. "E também minha genética ajuda muito! Depois 'cês' olha a minha mãe!", disse a cantora.

Vale destacar que Michele Castela roubou a cena ao surgir exibindo braços e ombros torneados durante o 6º Leilão do Instituto Neymar Jr., em 3 de agosto. Aos 49 anos, a mãe da cantora arrancou elogios dos seguidores.

Reprodução/Instagram Ana e Michele Castela posam no tapete vermelho do 6º Leilão do Instituto Neymar Jr..





"A NASA já pode abrir uma pesquisa sobre essa família. Beleza, talento, carisma e um coração maravilhoso… vocês vieram completas", escreveu uma. "A Michele está parecendo irmã da Ana Flávia!", disse outra. "Lindíssimas!! Genética de milhões", pontuou uma terceira internauta.