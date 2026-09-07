Reprodução/Instagram Okky de Souza, autor da biografia de Roberto Carlos, morre aos 73 anos.

O jornalista Okky de Souza morreu aos 73 anos. A informação foi divulgada pelo repórter Sérgio Martins, nesta segunda-feira (7). A causa da morte foi uma parada cardíaca ocorrida na noite deste domingo (6). O crítico de música foi autorizado pelo cantor Roberto Carlos a escrever sua biografia oficial, que nunca chegou a ser lançada.

Com uma carreira consolidada no jornalismo cultural, Okky foi um dos críticos de música mais relevantes do Brasil, com grande destaque no segmento do rock nacional. Ele, inclusive, atuou na chegada da revista Rolling Stone ao país, na década de 1970.

O jornalista foi escolhido por Roberto Carlos nos anos 2000 para escrever sua biografia oficial. "É, vou escrever, sim. Mas serei apenas o ghost-writer, o autor será o próprio Roberto", declarou à Folha de S. Paulo. No entanto, o livro nunca foi publicado.

Okky deixa a esposa, Elenita, com quem era casado desde 2008, uma filha e um enteado. A despedida ocorreu no Velório Crematório Vila Alpina, em São Paulo.

Despedidas

Na postagem sobre o falecimento de Okky de Souza, Sérgio Martins abriu o coração. No comunicado, ele exaltou o trabalho e a personalidade do amigo.





"2026, o ano em que nos despedimos de Okky de Souza. Eu o admirava desde os tempos da revista Pop (e depois na Veja) por causa de seus textos leves e o interesse pelo o que estava acontecendo de novo no mercado da música. Virei admirador do homem quando trabalhamos juntos e tive o prazer de tê-lo como editor. Okky era tímido até a medula, impecável com detalhes (e algumas das minhas melhores anedotas do jornalismo vêm daí) e um sujeito de bom coração. E dono de histórias incríveis que nunca teve a chance de colocar no papel. Vai na paz, mestre", dizia a legenda da publicação.

Fãs do jornalista também lamentaram sua morte nos comentários da postagem. "Como seu leitor desde a Pop, lamento muito", escreveu um. "Foi um ídolo. Triste com mais essa notícia. Ano terrível", lamentou outro. "Ídolo do jornalismo cultural. Que triste. Muita luz na nova jornada", declarou uma terceira admiradora do trabalho de Okky de Souza.