Reprodução/Instagram/@virginia Após receber críticas, Virginia Fonseca recusa presentes em live no TikTok.

Virginia Fonseca, de 27 anos, voltou a dar o que falar nas redes sociais neste domingo (6) ao reagir às críticas relacionadas aos presentes que recebeu na última semana, durante lives no TikTok. Ao surgir em uma nova transmissão ao vivo na rede social e receber presentes dos seguidores, ela se irritou e pediu que os envios fossem interrompidos.

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Após convidar seus mais de 43 milhões de seguidores do TikTok para acompanharem uma live de sua marca de cosméticos, WePink, no Instagram, ela disparou: "Foi só por isso que eu abri aqui a live. Não é para ganhar presente. Já falei. Quero não.”

Na sequência, a influenciadora explicou que a enxurrada de críticas que recebeu na última semana, motivaram a decisão de não receber mais presentes nem participar de batalhas no TikTok. "Não vou nem batalhar mais! [...] Estava legal. Estava divertido, mas aí o povo fica me enchendo o saco. Não posso fazer mais nada. Então, deixa", disse a loira, visivelmente irritada.

O trecho da live viralizou e voltou a colocar o assunto no centro das discussões nas redes sociais, dividindo opiniões. "Estava legal, estava divertido, mas o povo começou a falar a verdade e acabou a brincadeira", ironizou uma usuária do Instagram. "Lembrando que as pessoas dão presentes porque gostam de gastar o dinheiro que têm, se o povo manda, culpa ela não tem", defendeu outro. "Quanto mais eu vejo sobre ela, mais eu me sinto envergonhada de ter sido seguidora. Credo, é muita futilidade, são trejeitos e falas de uma adolescente abobalhada", detonou uma ex-fã da loira.





Entenda o caso

Na última semana, Virginia recebeu uma chuva de críticas ao surgir implorando por presentes durante lives no TikTok. Na plataforma, usuários compram moedas com dinheiro real e convertem esses créditos em presentes para os influenciadores, que recebem parte do valor como forma de recompensa.

Durante as transmissões ao vivo, a influenciadora chegou a batalhar com criadores de conteúdo com bem menos seguidores. Na dinâmica, vence o influenciador que receber o maior número de presentes em cinco minutos. Em uma das lives, realizada nesta quinta-feira (3), Virginia chegou a acumular R$ 50 mil em recompensas.

E as polêmicas não pararam por aí. Em uma outra transmissão ao vivo, a loira chegou a colocar os filhos para interagir com os seguidores e ganhar os presentes. Durante uma batalha, a influenciadora também justificou que merece as recompensas enviadas pelos fãs no TikTok porque tem três filhos para criar.

A movimentação logo repercutiu nas redes sociais e internautas questionaram o fato de fãs enviarem dinheiro para Virginia, que já possui uma fortuna avaliada em R$ 400 milhões.