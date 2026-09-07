Instagram Carolina Dieckmann

“Primeiramente, segue o líder!” A atriz Carolina Dieckmann, 47 anos, começou a semana provocando nas redes sociais. Nesta segunda-feira (7), a loira compartilhou uma foto em seu Instagram, na qual celebra a vitória e a liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2026.

No vídeo, Carol aparece de lingerie, colocando a camiseta do Flamengo, com a legenda: “Primeiramente, segue o líder. Ai, como é bom ser Flamengo. Bom dia!!!” Ela também dubla o criador de conteúdo Leandro Menezes, o Leandro Ninja, que fala sobre ser anti-Flamengo, mas com muito bom humor.





“Tu acha que eu vou ficar no Rio de Janeiro, com a torcida do Flamengo perturbando? Com esses abotrinados, esse sorriso soberbo, olhar de deboche. O Flamengo ganha e eles ficam desfilando com esse abadá do capeta para tudo quanto é lado. Vou coisa nenhuma. O Rio de Janeiro, para mim, já deu.”

Nos comentários, os seguidores da atriz teceram elogios:

“Essa mulher é perfeita e ainda é flamenguista”, afirmou uma.

“A rainha e o manto sagrado”, disse outra.

Em meio aos comentários, um acabou surpreendendo. O dono da voz que Carolina dubla afirmou: “Nossa, até a Carolina com meu áudio! Que honra♥️”. Ele acabou recebendo o carinho de outros flamenguistas, devido ao bom humor do influencer.

Declaração de amor

Além de Dieckmann, Carol Castro também declarou seu amor pelo Flamengo na semana passada e chamou a atenção de seus seguidores. Aos 42 anos, a atriz publicou uma sequência de fotos em que apareceu à vontade, vestindo uma calcinha fio dental e uma camisa oficial do Flamengo.

“Vai, @flamengo! Saudações rubro-negras a todos os flamenguistas que irão comemorar mais tarde a vitória! Foco, força e fé! A Maior Torcida do Mundo!”, escreveu Carol na legenda da publicação.