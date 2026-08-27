Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Após deixar Barretos, Ana Castela planeja viagem com a irmã caçula.

Ana Castela, de 22 anos, divertiu os fãs ao publicar um vídeo ao lado da irmã caçula, Antonella Castela, de 10 anos. Na gravação, a cantora, que deixou o Festival de Barretos após a confusão envolvendo César Rincon, conta que está planejando uma viagem com a menina. A reação da pequena roubou a cena e viralizou nas redes sociais.





"Estou planejando uma viagem aqui com a minha irmã. É amanhã mano!", disse Ana. Na sequência, a menina reage, demonstrando não estar muito empolgada com o convite. "Eu tenho que ir com você?", questiona.

Bem-humorada, Ana Castela se divertiu com a sinceridade da irmã. "Vocês acham que eu ligo pra hate [ódio]? Eu não ligo pra hate não porque essa aqui é a minha maior hater!", disparou aos risos.

Ana Castela deixa Barretos após confusão envolvendo Cesar Rincon

Parece que a temporada em Barretos chegou ao fim para Ana Castela, pelo menos por enquanto. A Boiadeira usou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para anunciar que havia deixado o camping, especialmente montado para ela e seus amigos curtirem a 71ª Festa do Peão de Barretos, e que já estava em casa. Ela abandonou o festival logo após a briga envolvendo Cesar Rincon.

Nos Stories do Instagram, a cantora justificou a decisão de deixar o evento, que segue até o dia 30, por motivos profissionais. Ela afirmou que precisou abandonar a festa devido à necessidade de dar seguimento à sua agenda de shows, incluindo uma apresentação marcada para esta quinta-feira (27), em São Fidélis, em São Paulo.

“Dormi a tarde inteira, amanhã já volto a trabalhar, e estou aqui, cuidando da minha voz", contou. Ana ainda revelou que estava gripada após a sequência de dias de festa: "Não consigo nem respirar, que o nariz não deixa”, disse aos risos.

Durante sua estadia no festival, a cantora revelou ter enfrentado dificuldades para se alimentar e, ao chegar em casa, comemorou o fato de poder comer uma refeição simples. “Meu Deus, eu não acredito que eu vou comer arroz e feijão. Estou passando mal”, brincou.

A saída de Ana aconteceu em meio a uma confusão que envolveu Cesar Rincon, influenciador apontado como seu affair e que é seu parceiro na música “Não é Pressa, é Pressão”. Apesar da repercussão negativa da briga, Ana optou por ignorar o acontecimento e não comentou o assunto até o momento.







Confusão generalizada em Barretos

A briga que culminou na saída de Cesar Rincon da Festa do Peão de Barretos aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, em um dos acampamentos do evento.

O influenciador Miguel Mendes afirmou ter sido cercado pela equipe de Rincon e agredido por mais de oito pessoas. Sua esposa, Kelly Fazendeira, relatou que o trailer do casal foi danificado durante a confusão. “Quebraram o trailer todo”, contou.







Inicialmente, Rincon rebateu as acusações e deu outra versão dos fatos. Por meio dos Stories do Instagram, ele afirmou que não estava presente no início da briga e que teria sido chamado depois de Miguel promover uma algazarra no local. Rincon reconheceu, inclusive, ter acertado o influenciador com um cinto.

Após ter sido acusado de tentativa de homicídio pelo jornalista Matheus Baldi, durante o “Fofocalizando”, do SBT, ele reagiu: “Não, gente, peraí também, pelo amor de Deus. O cara tomou uma cintada e diz que foi tentativa de homicídio? Se for desse jeito, minha mãe quase me matou 55 mil vezes.”

Posteriormente, após analisar as câmeras de segurança do local da briga, Rincon constatou que a confusão não foi iniciada por Miguel. Ele admitiu o erro e se desculpou pessoal e publicamente com os envolvidos no caso, deixando claro que vai arcar com todos os prejuízos do casal.

“Tem uma regra no camping que é a seguinte: brigou, vazou, e vale para todos", afirmou enquanto deixava o festival. "Infelizmente, no último dia a gente trouxe uma visibilidade negativa", disse.