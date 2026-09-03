Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Ana Castela posa de shortinho e exibe coxas torneadas.

Ana Castela, de 22 anos, vem compartilhando os resultados da dedicação aos treinos na academia. Nesta quarta-feira (2), a cantora publicou uma sequência de fotos em que aparece usando um microshort jeans, que destacou suas coxas torneadas.

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As imagens foram registradas nos bastidores de uma apresentação, realizada em Pimenta Bueno, em Rondônia.

Para subir ao palco, Ana Castela elegeu um look que valorizou suas curvas: um conjunto jeans composto por um colete curtinho e um microshort, que evidenciou a barriga e as coxas torneadas da artista. O visual foi complementado por bota e chapéu, marcas registradas da Boiadeira.

Um detalhe que chamou atenção na produção, foi a fivela do cinto escolhido por Ana, que foi especialmente personalizada para ela. O acessório, confeccionado em tons de dourado e azul, trazia gravada no centro, a palavra “Boiadeira”, apelido da estrela do sertanejo.

Nos comentários da publicação, fãs exaltaram a beleza da artista. “Sem condições, você é surreal de tão perfeita”, escreveu uma. “Tem presença, tem beleza e tem talento de sobra!”, declarou outro. “Deusa! Sua beleza é surreal”, elogiou uma terceira seguidora da cantora.





Ana Castela tira nome de Cesar Rincon em música

Ana Castela deu o que falar após imagens de seu show em Rondônia viralizarem nas redes sociais. Em um vídeo gravado por um fã, a artista aparece cantando a música "Não é Pressa, É Pressão", e ignorando completamente o nome do influenciador Cesar Rincon.

No trecho viral, a artista canta o refrão da canção: "Mas eu só quero é ser feliz, com uma Dodge Ram, que o Barretão tá vindo aí, né? E poder me embriagar, ao som do DJ BOSS, e o Rincon vai ritmar". O detalhe que chamou a atenção do público, é que no vídeo, ela não canta o nome do influenciador.

Rincon já foi apontado como affair de Ana Castela e, durante a Festa do Peão de Barretos, eles gravaram muitos conteúdos juntos. Isso aconteceu antes de o influenciador sertanejo se envolver em diversas polêmicas e acusações de agressões durante o festival.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a atitude de Ana Castela. "Acho que ela só não quer estar envolvida na polêmica", disse uma usuária do X. "Foi a melhor coisa que ela fez", opinou outra. "Certinha! Ficar longe de problema", declarou uma terceira fã da cantora.