Instagram Ana Castela exibe abdômen definido em treino funcional intenso

A cantora Ana Castela compartilhou o segredo para o corpo escultural que vem exibindo ultimamente. Nesta sexta-feira (16) a boiadeira publicou um vídeo bem humorado em suas redes sociais, no qual detalhou sua rotina de treinos noturnos de musculação e muay thai.

Leia mais: Ana Castela leva cantada de famoso coreano após posar de biquíni

No vídeo, Ana começa mostrando aos seguidores os suplementos que ela consome antes e depois do treino. A boiadeira também tomou seu anticoncepcional e afirmou estar fazendo um tratamento com Roacutan, um medicamento de uso oral para acne.

"Caraca! Eu estou parecendo uma velha tomando tudo isso", brincou a morena ao se dar conta da quantidade de comprimidos ingeridos no vídeo.

A cantora ainda destacou que este é um ritual diário, e afirmou que sua evolução física é natural, livre do uso de anabolizantes. "Não pode tomar bomba."





O treino da boiadeira teve início na academia, com uma hora de musculação. Nos clipes compartilhados pela cantora, ela aparece em momentos descontraídos ao lado de seu personal trainer.

Na força do ódio, a cantora xingou a cada agachamento. "Vagabundo! Lazarento! Filho da mãe! Eu te odeio!", resmungou.





Disposta, após finalizar o treino de musculação, Ana Castela seguiu para o muay thai. Com luvas cor-de-rosa, a artista mostrou toda a sua habilidade, distribuindo socos e chutes. Ao final da prática, a boiadeira apareceu pingando de suor e questionou: "É para matar?"

No total, o treino completo durou 1h48 e proporcionou a queima de 617 calorias.

Leia mais

O corpo sarado de Ana Castela vem chamando a atenção do público. Em novembro de 2025, a morena publicou um antes e depois nas redes sociais, mostrando sua evolução corporal após quase um ano de treinos.

Reprodução/Instagram/Ana Castela Antes e depois da cantora Ana Castela.







