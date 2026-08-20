Reprodução/Instagram/@virginia Virginia e Vini Jr. são flagrados suadinhos em sauna luxuosa.

Virginia Fonseca está passando alguns dias de descanso ao lado do namorado, Vini Jr., em Madri. Aproveitando cada segundo juntos, eles foram fotografados nesta quarta-feira (19), juntinhos na sauna luxuosa da mansão do jogador, localizada em La Moraleja, região nobre da capital espanhola.

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O clique foi compartilhado pela influenciadora nos Stories do Instagram, e repostado pelo jogador. Na imagem, Virginia aparece sentada, usando um biquíni branco fininho, enquanto Vini surge se exercitando em uma bicicleta ergométrica, vestindo shorts e tênis de corrida.

Virginia pousou em Madri na terça-feira (18), poucos dias após anunciar sua saída do posto de Rainha de Bateria da Grande Rio. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, o motivo da desistência da loira é justamente uma suposta mudança para o país europeu que, segundo ele, deve acontecer nos próximos meses.





Vini Jr. e Virginia divertem fãs com postagens nas redes sociais

O casal, que terminou o namoro de oito meses no início de julho, mas se reconciliou durante a Copa do Mundo 2026, vem fazendo a alegria dos fãs durante a passagem da loira pela Europa.







Apesar de discretos, nos últimos dias os famosos têm compartilhado alguns momentos descontraídos nas redes sociais. Nesta quarta-feira (19), Virginia publicou um vídeo em que aparece dançando ao lado de Vini Jr., ao som de um funk "proibidão".

Na legenda da publicação, ela só colocou um emoji chorando de rir e marcou o atacante do Real Madrid.

Um outro momento protagonizado pelo casal que viralizou recentemente, foi uma gafe cometida por Vini Jr.: enquanto Virginia gravava um Storie para o Instagram no closet do atleta, sem querer, ele desligou todas as luzes do cômodo, deixando a influenciadora totalmente no escuro.

A reação da loira fez sucesso nas redes sociais e divertiu os seguidores do casal. “Isso, amor! Arrasou! Desligou todas as luzes”, protestou, visivelmente indignada. Apesar da atitude, a influenciadora não registrou a reação do jogador após ter sido repreendido.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia e Vini Jr. posam juntinhos em selfie pós-banho.

Um outro momento que encantou os fãs do casal ocorreu na tarde desta quinta-feira (20), quando Virginia publicou uma foto de um momento íntimo. Na imagem, ela aparece sentada no chão, pouco depois de sair do banho, enquanto o atleta surge sorridente, sentado em um banco.