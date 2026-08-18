Reprodução Instagram Anitta é cotada para substituir Virginia Fonseca na Grande Rio







Anitta pode ser o próximo grande nome a ocupar o posto de rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2027. Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra nesta terça-feira (18), a cantora teria recebido um convite da escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e aceitado assumir a função deixada por Virginia Fonseca.

O anúncio oficial ainda não foi feito pela agremiação, mas, de acordo com a publicação, a confirmação deve acontecer no próximo sábado (22). A Grande Rio começou a avaliar possíveis substitutas depois que Virginia anunciou sua saída do posto na última semana.

Reprodução/Instagram/@leonardobamboo Paolla Oliveira durante o Carnaval 2024.





Paolla Oliveira teria recusado retorno

Antes de chegar ao nome de Anitta, a escola teria procurado Paolla Oliveira, que comandou a bateria da Grande Rio por anos. Segundo o Extra, a atriz foi consultada sobre a possibilidade de retornar ao cargo, mas recusou o convite.

Virginia Fonseca havia assumido oficialmente a função para o Carnaval 2026, após a saída de Paolla. Caso Anitta seja confirmada, a Grande Rio terá uma nova mudança no posto em apenas dois carnavais.

Anitta já desfilou no Carnaval carioca

A possível chegada de Anitta à Grande Rio não seria sua primeira experiência como destaque em uma escola de samba. Em 2016, a cantora desfilou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, agremiação pela qual já demonstrou carinho em diferentes ocasiões.

O nome da artista também chegou a ser considerado pela própria Mocidade para assumir o posto de rainha de bateria no Carnaval 2027. A escolha, no entanto, pode colocá-la à frente da bateria da Grande Rio, caso o convite seja oficialmente confirmado.

Até o momento, a Grande Rio não anunciou quem ocupará o posto deixado por Virginia Fonseca. A expectativa agora fica em torno da possível confirmação de Anitta para o Carnaval do próximo ano.



