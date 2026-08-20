Reprodução/Instagram Esposa de Stênio Garcia dá sua versão sobre briga judicial por apartamento envolvendo as filhas do ator.

A mulher de Stênio Garcia, Marilene Saade, usou as redes sociais para dar sua versão sobre a briga judicial envolvendo as duas filhas do ator. Nesta quinta-feira (20), a atriz compartilhou um longo desabafo sobre a disputa que a família trava na Justiça por um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, e acusou as herdeiras de cortarem relações com o pai após o fim do contrato dele com a Globo.



Marilene iniciou o desabafo compartilhando uma foto antiga feita no imóvel que é motivo do imbróglio.

“Meu tbt de hoje é de quando eu morava com Stênio no seu apartamento da Barão da Torre. Nessa foto, tínhamos voltado de Nova York e estávamos entregando as encomendas e presentes que trouxemos para as filhas dele. Inclusive, elas estiveram conosco em Nova York e Las Vegas. Moramos na Barão da Torre até agosto de 2002, pois minha mãe Therezinha Saade, nos ofereceu sua casa no Camorim para ficarmos perto do Projac. Nesse período, a Gaya estava casada e pediu ao Stenio para morar com seu marido Fábio. Stênio deixou e continuou pagando tudo”, começou Saade.

A atriz continuou e revelou que houve outras questões judiciais envolvendo a ex-esposa, Clarice Piovesan, e as duas filhas do ator, Gaya e Cássia Piovesan.

“Enfim, eu morei nesse apartamento em disputa judicial até o final de 2002, pois minha mãe e minha tia tinham essa propriedade no Camorim. Vale dizer que a mãe delas é dona de outro apartamento que Stênio comprou na Nascimento Silva, colocando 25% para cada filha, 25% para ele e dando 25% para Clarice Piovesan, porque ela o processou em 1994 por danos morais e fez ele vender uma casa com cachoeira em Friburgo. Em vez da metade na Barão da Torre, ele deu 25% da propriedade da Conselheiro Lafayette, que, posteriormente, elas trocaram pela Nascimento Silva”, contou.

No texto, Marilene Saade, afirmou que as filhas do ator sabiam que não poderiam alugar o imóvel, mas, ainda sim, o fizeram. Após ele descobrir o que havia acontecido, as herdeiras se recusaram a repassar o dinheiro recebido pela locação.

Elas sabiam que não podiam alugar, e isso está provado na conversa por WhatsApp que tiveram em 2023, pelo WhatsApp do Stênio e de uma das filhas. O único usufrutuário da Barão da Torre é o Stênio, e elas alugaram sem a anuência dele. Quando ele descobriu, se recusaram a repassar o aluguel. Desde então, elas cortaram a relação com o pai e ainda falaram que ele ia se dar mal. Dias depois, ele foi internado no Samaritano com septicemia Marilene Saade,





Por fim, a esposa do ator criticou as herdeiras e afirmou que, enquanto ele tinha condições de apoiá-las financeiramente, elas mantinham uma boa relação com o pai.

“Enquanto ele estava na Globo, dando salas comerciais que ainda possuem, cobertura em frente ao Projac que venderam e ele deu o dinheiro, era tudo lindo e cheio de amor. Após ele ser dispensado em 2020, o contato era só por ligação no aniversário e no Natal, até elas romperem a relação em 2023. Enquanto houve dinheiro, imóveis, carros, cartões, viagens e mesadas, era só amor”, desabafou.





Filha de Stênio Garcia lamenta afastamento: “Queria ver meu pai”

O desabafo de Marilene Saade veio um dia depois de Gaya Piovesan abrir o coração sobre a briga judicial familiar. Em entrevista ao jornal Extra, a filha do ator explicou que o imóvel era ocupado pela mãe, Clarice Piovesan, de 80 anos, que precisou se mudar para outro local com elevador devido a dificuldades de mobilidade.

Segundo Gaya, o dinheiro da locação foi destinado a pagar o aluguel do novo endereço de sua mãe e que Stênio Garcia sabia de tudo. “Então, alugamos este imóvel para pagar outro. Meu pai sabia, e a pessoa que alugava era até conhecida dele”, disse.

Durante a entrevista, Gaya ainda afirmou que não tinha conhecimento de que a cláusula contratual inviabilizava a locação do imóvel e que, em 2023, ela e a irmã foram surpreendidas por cobranças de Marilene Saade.

Por fim, a filha do ator afirmou que, atualmente , acompanha o pai por meio de suas postagens nas redes sociais e que o afastamento ocorreu por dificuldades de contato impostas pela madrasta.

Desde que meu pai contraiu caxumba, em 2016, e perdeu parte da audição, a gente passou a depender da esposa dele para fazer contato. Começamos a ter dificuldades até para saber sobre a saúde dele. Fui ficando chateada, mas achei que era uma escolha dele viver assim. Com as ligações de cobrança em 2023, propusemos: 'Vamos sentar e conversar sobre a situação da mamãe?'. Vieram as recusas. A esposa do meu pai sempre dizia que, por saúde, ele poderia passar mal. Era para conversarmos apenas com advogados Gaya Piovesan





A batalha judicial começou em 2025

Após tentativas falhas de um acordo informal, Stênio Garcia entrou com uma ação judicial relacionada ao caso em outubro de 2025. Segundo Gaya, inicialmente, o processo era apresentado como uma disputa envolvendo a ex-mulher. No entanto, posteriormente, as filhas passaram a ser ligadas diretamente ligadas ao conflito.

“Os próprios autos do processo criam uma narrativa de que somos 'filhas ingratas'. É triste ver acusações caluniosas. Muito difícil. Mas queria encontrar meu pai. A gente pede por isso o tempo todo e não conseguimos. Por que transformaram em uma guerra? Por que insistem nesse discurso? Não tenho raiva do meu pai, mas também dá pena ver essas falas”, concluiu.

Vale destacar que, em 12 de agosto, o ator veio a público se manifestar sobre o caso. Na ocasião, ele rebateu a especulação sobre o declínio de sua sanidade mental, levantada pela advogada das filhas. Além disso, o ator também falou sobre a disputa que vem travando com as herdeiras.

“É terrível vir aqui para dizer que meu apartamento foi alugado por cinco anos pelas minhas filhas e a mãe delas. Porém, é mais terrível ainda ter a minha sanidade mental questionada de maneira vil e cruel. A imobiliária já teve que admitir que o meu apartamento esteve cinco anos alugado. Enfim, esse dinheiro era meu e nunca vi um real”, disse o artista.