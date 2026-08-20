Reprodução/Instagram Cíntia Chagas é influenciadora e escritora

Cíntia Chagas, de 43 anos, ficou entre os assuntos mais comentados do momento ao comentar sobre os rumores de um suposto romance com o ator Murilo Benício, de 54. A apresentadora e o veterano foram vistos juntos indo ao teatro, no Leblon, Zona Sul do Rio, em maio, e o bafafá de um affair cresceu rapidamente.

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Na época, os famosos tinham ido assistir à peça "O Céu da Língua", de Gregório Duvivier. Os registros foram feitos por um paparazzo, e o assunto se tornou pauta. Contudo, ao comentar sobre o assunto publicamente, a comunicadora foi enigmática.

"Cazuza dizia que ele adorava um amor inventado, a mídia também adora um amor inventado. Quando se tratar de um amor sólido e real, vocês saberão", declarou a influenciadora para o UOL.

Vale destacar que Murilo está solteiro desde outubro, quando chegou ao fim seu relacionamento com a jornalista Cecília Malan, da TV Globo.

Já a autora se casou em maio de 2024 com o deputado estadual paulista Lucas Bove, em uma cerimônia luxuosa na Itália. O relacionamento terminou três meses depois. Após a separação, ela denunciou o ex-marido por violência doméstica e psicológica.

Reprodução/Instagram Cíntia Chagas





Pressão

Em maio deste ano, a famosa usou seu perfil no Instagram para revelar que perdeu a virgindade aos 18 anos por pressão social e influência das amizades da época, assunto que rapidamente gerou grande repercussão entre os seguidores.

Sincera, Cíntia Chagas contou que a experiência não aconteceu da forma como imaginava e refletiu sobre as expectativas criadas durante a juventude.

Minha primeira vez ocorreu quando eu tinha 18 anos, no ano 2000, inclusive. Eu só a tive porque era a única da minha turminha que não havia feito [sexo] ainda, era a única virgem. Cedi à pressão que as minhas amiguinhas impunham a mim Cíntia Chagas, apresentadora e escritora.





Na sequência, a empresária admitiu que também acabou colocando essa cobrança sobre si mesma por se sentir atrasada em relação às amigas. “Eu também impunha essa pressão a mim”, completou.

Durante o relato, a escritora ainda afirmou que a perda da virgindade não foi uma experiência confortável e destacou que não estava apaixonada pelo rapaz com quem viveu o momento.

Quem é Cíntia Chagas?

A influenciadora e professora de língua portuguesa Cíntia Chagas ganhou notoriedade nas redes sociais ao publicar conteúdos sobre língua portuguesa, oratória e comportamento. Formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela atuou como professora antes de migrar para a produção de conteúdo digital.

A influenciadora também se tornou escritora e palestrante. Entre as obras lançadas por ela estão “Sou Péssimo em Português”, “Um Relacionamento Sem Erros de Português” e “Sexo, Amor e Hipérboles”. Recentemente, estreou um quadro no programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, chamado “Calma, que eu explico”, voltado a expressões e figuras da língua portuguesa.



