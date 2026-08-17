Reprodução/Instagram Virginia exibe abdômen trincado.

Virginia Fonseca, de 27 anos, movimentou a web nesta segunda-feira (17) ao surgir exibindo o abdômen trincado. Em suas redes sociais, a influenciadora mostrou os músculos após um treino pesado na academia e recebeu elogios.

Na postagem, compartilhada nos Stories do Instagram, a loira surgiu abaixando os shorts para mostrar o resultado da rotina de exercícios. Para a trilha sonora, elegeu a música "GRWM", do funkeiro MC Iguinho CT, em que ela mesma é citada.





“De hoje foi”, escreveu ela na legenda da publicação. A boa forma da loira chamou a atenção nas redes sociais e rendeu elogios. “Deusa”, escreveu um fã da influenciadora em uma publicação sobre o assunto. “A mais mais”, elogiou outra. “Maravilhosa”, disse uma terceira internauta.





Virginia posa de lingerie e mostra novo piercing

O abdômen de Virginia Fonseca ganhou um novo detalhe. Nesta sexta-feira (14), a influenciadora mostrou que adotou um novo acessório. Na ocasião, ela surgiu sensual, vestindo jeans e um sutiã preto com detalhes em renda.

"Já estou pronta. Bora para mais um projeto", escreveu a loira na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à boa forma da influenciadora. "Nossa, que absurdo de gata", escreveu um. "Você é absurda", declarou outra. "Virginia Fonseca deveria ser um elogio", disse um terceiro fã da criadora de conteúdo digital.

O novo detalhe não passou despercebido pelos seguidores da loira: um piercing de argola no umbigo. A modificação corporal foi feita nesta quinta-feira (13), ocasião em que a loira aproveitou para trocar os piercings que já possuía na orelha.

Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca posa de lingerie e exibe novo piercing.

Virginia diz que irá processar Leo Dias após fala polêmica

Virginia Fonseca, de 27 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (14) para afirmar que pretende processar o apresentador Leo Dias, após ele ter uma fala polêmica sobre sua decisão de deixar o posto de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio.

O comentário do jornalista ocorreu nesta quinta-feira (13) durante o programa "Jornal dos Famosos", da LeoDias TV. Na atração, o jornalista insinuou que Virginia desistiu de desfilar no Carnaval 2027 por causa de "macho".

"Eu já sabia [que ela ia sair]. O foco da Virginia é macho, e rol*", disse Leo Dias.

A fala do comunicador gerou indignação nas redes sociais e, por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora afirmou que tomará medidas judiciais contra ele.

"Respeito é o mínimo. Até ignorei tantas outras falas infelizes do Leo, um jornalista que sempre respeitei o trabalho, mas agora deu! Vamos resolver judicialmente", escreveu ao compartilhar o vídeo em que um internauta criticou a fala do comunicador.

"Não se fala isso para uma mulher e nem para nenhum ser humano a troco de absolutamente nada", concluiu Virginia.