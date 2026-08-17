Virginia Fonseca, de 27 anos, movimentou a web nesta segunda-feira (17) ao surgir exibindo o abdômen trincado. Em suas redes sociais, a influenciadora mostrou os músculos após um treino pesado na academia e recebeu elogios.
Na postagem, compartilhada nos Stories do Instagram, a loira surgiu abaixando os shorts para mostrar o resultado da rotina de exercícios. Para a trilha sonora, elegeu a música "GRWM", do funkeiro MC Iguinho CT, em que ela mesma é citada.
“De hoje foi”, escreveu ela na legenda da publicação. A boa forma da loira chamou a atenção nas redes sociais e rendeu elogios. “Deusa”, escreveu um fã da influenciadora em uma publicação sobre o assunto. “A mais mais”, elogiou outra. “Maravilhosa”, disse uma terceira internauta.
Virginia posa de lingerie e mostra novo piercing
O abdômen de Virginia Fonseca ganhou um novo detalhe. Nesta sexta-feira (14), a influenciadora mostrou que adotou um novo acessório. Na ocasião, ela surgiu sensual, vestindo jeans e um sutiã preto com detalhes em renda.
"Já estou pronta. Bora para mais um projeto", escreveu a loira na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à boa forma da influenciadora. "Nossa, que absurdo de gata", escreveu um. "Você é absurda", declarou outra. "Virginia Fonseca deveria ser um elogio", disse um terceiro fã da criadora de conteúdo digital.
O novo detalhe não passou despercebido pelos seguidores da loira: um piercing de argola no umbigo. A modificação corporal foi feita nesta quinta-feira (13), ocasião em que a loira aproveitou para trocar os piercings que já possuía na orelha.
Virginia diz que irá processar Leo Dias após fala polêmica
Virginia Fonseca, de 27 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (14) para afirmar que pretende processar o apresentador Leo Dias, após ele ter uma fala polêmica sobre sua decisão de deixar o posto de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio.
O comentário do jornalista ocorreu nesta quinta-feira (13) durante o programa "Jornal dos Famosos", da LeoDias TV. Na atração, o jornalista insinuou que Virginia desistiu de desfilar no Carnaval 2027 por causa de "macho".
"Eu já sabia [que ela ia sair]. O foco da Virginia é macho, e rol*", disse Leo Dias.
A fala do comunicador gerou indignação nas redes sociais e, por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora afirmou que tomará medidas judiciais contra ele.
"Respeito é o mínimo. Até ignorei tantas outras falas infelizes do Leo, um jornalista que sempre respeitei o trabalho, mas agora deu! Vamos resolver judicialmente", escreveu ao compartilhar o vídeo em que um internauta criticou a fala do comunicador.
"Não se fala isso para uma mulher e nem para nenhum ser humano a troco de absolutamente nada", concluiu Virginia.