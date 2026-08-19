Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca exibe corpo sarado durante viagem à Madri.

Virginia Fonseca, de 27 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (19) ao surgir exibindo o corpo sarado nas redes sociais. A influenciadora, que está em Madri visitando o namorado, Vini Jr., aproveitou as altas temperaturas do verão europeu para relaxar à beira da piscina e renovar o bronzeado.

Leia mais: Virginia exibe abdômen definido após treino na academia

“Dando oportunidade para o bronze”, escreveu a empresária na legenda da publicação. Na imagem, ela surge posando na área externa da mansão de Vini Jr., deitada em uma espreguiçadeira, exibindo o abdômen trincado e o bumbum avantajado.

Para a ocasião, a loira elegeu um biquíni branco, com estampado com olhos gregos, um amuleto milenar que simboliza proteção contra o mau-olhado, energias negativas e inveja.

Um outro detalhe da foto chamou atenção: Virginia não mostrou o rosto, que no clique aparece coberto por uma toalha. A decisão pode ter sido motivada por uma reação adversa que a influenciadora vem enfrentando após realizar um procedimento a laser. Na última semana, ela surgiu com o rosto inchado e descascando devido à intervenção estética.

Em outro registro, Virginia surge com o rosto protegido por um boné enquanto brinca na piscina ao lado do filho caçula, José Leonardo, de quase dois anos, que viajou com ela para o país europeu. Vale destacar que as filhas da influenciadora, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três, permaneceram no Brasil aos cuidados do pai, Zé Felipe.







Virginia tem mala de produtos retida em Madri

A chegada de Virginia Fonseca a Madri foi marcada por um perrengue que teve início logo no aeroporto. Ao pousar no país nesta terça-feira (18), a influenciadora relatou que teve uma mala repleta de produtos de sua marca de cosméticos, a WePink, retida pela alfândega espanhola.







Segundo a empresária, parte dos lançamentos que levou para a viagem ficaram presos na aduana.

“Vocês querem passar mal, gente? Sabe o que aconteceu? Trouxe mala com os produtos. A mala não foi parada? Está presa lá. Acho que eles vão fazer os cálculos para eu pagar, aí eu vou conseguir pegar os lançamentos que eu trouxe comigo”, disse ela, que conseguiu salvar apenas um perfume. “É isso. É o que temos”, completou.

Conhecida por divulgar os seus lançamentos por meio dos Stories do Instagram, Virginia levou a situação com bom-humor. “Vou ter que pagar pelos meus próprios produtos”, brincou.