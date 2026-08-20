Reprodução/RedeTV! Sonia Abrão fala sobre Anitta





A apresentadora Sonia Abrão se posicionou sobre os rumores de que Anitta pode assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio. Durante o A Tarde é Sua, a apresentadora revelou que não gostaria de ver a cantora à frente da bateria da escola e explicou o motivo.

Conforme a apresentadora da RedeTV!, a artista deve ir bem na avenida e dará conta do recado. No entanto, Sonia frisou que gostaria de outra pessoa no lugar da cantora pop.

Eu acredito que a Anitta não vá fazer feio. Ela já desfilou, tem samba no pé, é linda. Ela vai dar conta do recado. Acho que vai ser um grande desfile da Grande Rio mesmo. Mas eu prefiro alguma outra pessoa de qualquer maneira Sonia Abrão





Nova fase na vida de Anitta

Recentemente, Anitta voltou ao Brasil após uma temporada internacional e afirmou que, agora, está investindo novamente em sua carreira no país. Para a cantora, esse retorno representa um momento de se reencontrar em meio ao caos que vivia. Ela também comentou sobre o projeto "Equilibrium".

Reprodução/TV Globo Anitta na Ana Maria Braga









"Então, eu fiz esse álbum quando passei por muitos processos de autoconhecimento para transformar algo em mim. Eu estava muito ansiosa, com dificuldade de parar; tinha muitas válvulas de escape na vida. Eu nunca consegui não trabalhar, era muito difícil. Comecei a ficar muito doente com isso", pontuou a artista internacional sobre o tema.





"Eu tenho os momentos para isso, é o que eu vou planejar para você. E eu não me sentia plena; se eu estivesse no silêncio, quietinha, não ficava bem. Aí eu comecei a viajar, fazer retiro. Quando me senti bem, quero viver isso", frisou em sua participação na Ana Maria Braga no início de agosto.

Reprodução/TV Globo Anitta em apresentação do seu novo álbum





O projeto Equilibrium (Equilibrivm), de Anitta, é dividido em duas partes e foi lançado em 2026. A obra representa uma nova fase na carreira da cantora, que combina música pop com reflexões sobre espiritualidade.

A primeira parte foi lançada em 1º de abril, com foco em temas brasileiros, autoconhecimento e parcerias. Já a segunda explora o lado místico da artista e reúne 17 faixas, com participações de nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart'nália e MC Tha.



