Reprodução/TV Globo Veja quem são as estrelas do elenco da "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck".

A "Dança dos Famosos", quadro de sucesso do "Caldeirão com Huck", da Globo, ganhou mais uma edição, que estreou neste domingo (16). Desta vez, a atração contará com um time de estrelas diversificado, que promete transformar o jogo em uma disputa acirrada e cheia de suingue.

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Quem são os participantes da "Dança dos Famosos 2026"?

Reprodução/ Beatriz Damy/Globo Ticiane Pinheiro está na "Dança dos Famosos 2026".





Junno Andrade: o ator, cantor e apresentador, tem 62 anos. Ele já participou de produções na televisão como "Poliana Moça" (2002), do SBT, e "Boogie Oogie" (2014), da Globo. Junno também é nacionalmente conhecido por ser parceiro de longa data de Xuxa Meneghel.





Reprodução/ Beatriz Damy/Globo Junno Andrade está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".

Ticiane Pinheiro: a apresentadora e ex-modelo, de 50 anos, foi a primeira famosa confirmada desta temporada. Casada com César Tralli, a jornalista trocou a Record pela Globo em 2026, após 20 anos na emissora de Edir Macedo.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Diego Martins está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







Diego Martins: o ator, cantor e drag queen, de 29 anos, atua desde criança no teatro musical e ganhou destaque nacional ao interpretar Kevin Santana, na novela "Terra e Paixão" (2023), da Globo.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Kenya Sade está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







Kenya Sade: aos 33 anos, Kenya Sade é uma jornalista, repórter e apresentadora. Atualmente integra o quadro de apresentadores do Multishow.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Breno Ferreira está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".





Breno Ferreira: segundo confirmado do reality, o ator de 28 anos, é ator da novela "Quem Ama Cuida" (2026), da Globo, e chamou atenção do público após protagonizar uma cena de nu frontal na série "Jogada de Risco" (2026), da Globoplay.





Reprodução/Beatriz Damy/Globo Mell Muzzillo está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".





Mell Muzzillo: a atriz, de 21 anos, ficou conhecida nacionalmente após interpretar a personagem Maygee, na novela "Três Graças" (2025), da Globo. Atualmente ela está escalada para a nova temporada de "Arcanjo Renegado", do Globoplay.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo MC Livinho está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







MC Livinho: o funkeiro, de 31 anos, coleciona sucessos como "Fazer Falta", "Cheia de Marra", "Azul Piscina" e "Na Ponta do Pé".

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Bruna Griphao está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







Bruna Griphao: a global está fazendo sucesso com a nova série "Jogo de Risco", da Globoplay, em que interpreta a garota de programa Daniele. Aos 27 anos, coleciona participações em produções de sucesso como "Malhação", "Avenida Brasil" e "Nos Tempos do Imperador".

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Giovana Cordeiro está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







Giovana Cordeiro: a atriz, de 29 anos, ganhou destaque ao participar de novelas da TV Globo como "Mar do Sertão" (2022), "Fuzuê" (2023), e "Dona de Mim" (2025).

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Lucas Guedez está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







Lucas Guedez: o influenciador, que acumula mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, ganhou notoriedade nacional ao apresentar o “Sabadou com Virginia” , no SBT.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Leo Foguete está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







Leo Foguete: o cantor, de 22 anos, é dono de sucessos como "Cópia Proibida", "Última Noite", "Obrigado Deus" e "Beijo Beija Flor".

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Pedro Scooby está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".





Pedro Scooby: o surfista ganhou notoriedade nacional ao participar da 22ª edição do reality show global “Big Brother Brasil”. Ele também é reconhecido como ex-marido da atriz Luana Piovani.

Reprodução/ Instagram @bianca Bianca Andrade está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







Bianca Andrade: também conhecida como Boca Rosa, a influenciadora de 31 anos acumula mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. Ela participou da 20ª edição do “Big Brother Brasil”.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Otaviano Costa está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".







Otaviano Costa: o ator e apresentador retorna à Globo após trabalhos na Band e no UOL. Ele é casado com a atriz Flávia Alessandra.

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Gracyanne Barbosa está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".





Gracyanne Barbosa: influenciadora e musa fitness que ficou conhecida nacionalmente por seu relacionamento com o cantor Belo. Ela participou da 25ª edição do "Big Brother Brasil".

Reprodução/Beatriz Damy/Globo Rita Guedes está no elenco da "Dança dos Famosos 2026".





Rita Guedes: a atriz ficou famosa nos anos 1990 e coleciona papéis de sucesso em novelas da Globo como "Uga Uga" (2000), "Alma Gêmea" (2005), e "Flor do Caribe" (2013).