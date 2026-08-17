Reprodução/Globo/X Solange Couto voltou a causar após comentário sobre Ana Paula Renault

Solange Couto, 70 anos, causou um reboliço nas redes sociais, no último domingo (16), ao fazer um comentário envolvendo a campeã do BBB 26, Ana Paula Renault. A atriz relembrou um conflito para lá de polêmico que teve com a apresentadora dentro do reality show da TV Globo.

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Tudo isso voltou à tona neste final de semana, já que a famosa decidiu criticar a jornalista mais uma vez, após a loira compartilhar uma reflexão sobre responsabilidades paternas no Dia dos Pais.

Na ocasião, ela fez um relato profundo e prestou uma homenagem ao seu pai."Esse é o primeiro Dia dos Pais sem o meu. Ao meu pai, meu eterno muito obrigada", disse, visivelmente emocionada, em vídeo publicado no Instagram.

O advogado Gerardo Henrique Machado Renault morreu no dia 19 de abril, aos 96 anos, enquanto a filha disputava o prêmio milionário. "Há quem possa abraçar o pai hoje. Há quem só possa abraçar a saudade", escreveu ela na legenda do post.

Além disso, a jornalista falou sobre paternidade presente."Pai não ajuda a cuidar do filho, pai cria. Paternidade não pode ser reduzida a pagar uma conta", observou, e completou que ser pai inclui "cuidar, educar, proteger, ouvir e estar".

Reprodução/Multishow Ana Paula Renault

Por fim, Ana Paula Renault também abordou o fardo das mães solo, que ocupam sozinhas o espaço dos pais, e reforçou no vídeo que o cuidado não é papel apenas da mulher.





Solange Couto se envolve em nova polêmica

Em um vídeo publicado por um influenciador que criticava a fala de Ana Paula sobre o Dia dos Pais, Solange Couto reforçou uma declaração polêmica que já havia feito dentro do reality.

"Ela fala o que nunca sentiu: dor de ter um filho, amamentar. Ela jamais vai saber, porque ela não é mãe. Só fala merda", disse uma internauta. Pouco tempo depois, a atriz deixou um comentário: “Quando falei isso, fui execrada”.

Como é de se imaginar, isso só fez com que o atrito entre as duas voltasse à tona, e os internautas se posicionaram novamente.

Reprodução/Globoplay Solange Couto





"O BBB só serviu pra você mostrar ao público todo seu azedume... Segue tua vida... Não aprendeu nada", disse uma. "Quando uma pessoa finge que se arrependeu e assim ela fica sempre esperando para justificar o erro. O sonho da Solange é voltar e dizer: 'viu que ela não presta foi bom tudo que falei dela na casa'", disparou outra. "A desquerida querendo biscoitar", acrescentou uma terceira.



