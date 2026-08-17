Reprodução/Divulgação Hayden Panettiere em "As Apimentadas: Tudo ou Nada".

A atriz norte-americana Hayden Panettiere morreu neste domingo (16), aos 36 anos. A informação foi confirmada à ABC News por um representante da artista mas até o momento, a causa da morte não foi confirmada. Conhecida mundialmente por seus papéis em filmes e séries de sucesso, ela começou a carreira ainda na infância.

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Com mais de três décadas de carreira, Hayden Panettiere construiu uma filmografia de sucesso. Relembre filmes e séries mais marcantes da trajetória da atriz abaixo.

Duelo de Titãs - 2000

Reprodução/Divulgação Hayden Panettiere e Denzel Washington em "Duelo de Titãs".





Logo no início de sua carreira, aos 10 anos de idade, Hayden ficou mundialmente conhecida ao integrar o elenco do longa-metragem "Duelo de Titãs".

A produção, baseada em fatos reais, conta com grandes nomes como Denzel Washington e Ryan Gosling, e retrata a integração de atletas negros e brancos em uma equipe de futebol americano no estado da Virginia, nos Estados Unidos.

"Sonhos no Gelo"(2005)

Reproduão/Divulgação Hayden Panettiere e Michelle Trachtenberg em "Sonhos no Gelo".





Na trama, Hayden deu vida à Gen Harwood, rival na patinação artística de Casey Carlyle, protagonista interpretada por Michelle Trachtenberg (1985-2025). A história acompanha a saga de rivalidade entre as duas adolescentes rumo ao campeonato nacional.

Um detalhe curioso e que chamou a atenção dos fãs, é que com a morte de Hayden, as duas estrelas do longa-metragem faleceram em menos de dois anos.

"As Apimentadas: Tudo ou Nada"(2006)

Reprodução/Divulgação Hayden Panettiere junto ao elenco de "As Apimentadas: Tudo ou Nada".





No filme, que se tornou um clássico dos anos 2000, Hayden interpreta Britney, uma jovem líder de torcida que vê sua vida virar de cabeça para baixo após seu pai perder o emprego.

Depois da demissão, ela se muda com a família para o subúrbio de Crenshaw Heights, precisando se adaptar à nova escola e conquistar o respeito da nova equipe liderada por Camille, vivida por Solange Knowles. Um dos destaques da produção é a participação da cantora Rihanna.







"Heroes"(2006-2010)

Reprodução/Divulgação/NBC Hayden Panettiere em "Heroes".







Em "Heroes", Hayden interpretou Claire Bennet, uma líder de torcida que descobre a capacidade de se regenerar e se curar instantaneamente. Junto a outras pessoas que descobrem possuir habilidades especiais, a personagem passa a evitar desastres, no maior estilo das histórias em quadrinhos americanas de super-heróis.

A série foi aclamada pela crítica e colocou o nome de Hayden entre um dos mais relevantes entre os atores da época.

"Eu Te Amo, Beth Cooper"(2009)

Reprodução/Disney + Hayden Panettiere e Denis Cooverman em "Eu Te Amo, Beth Cooper".







Na comédia romântica, Hayden deu vida à Beth Cooper, a garota mais popular do colégio, que despertou a paixão de seu colega Denis Cooverman (Paul Rust). Ele decide declarar o seu amor na noite de formatura, o que desencadeia uma série de desdobramentos, resultando em uma noite caótica.

"Pânico"(2011 - 2023)

Reprodução/Paramount Pictures Hayden Panettiere participou da franquia de terror "Pânico" em 2011 e em 2023.





Hayden Panettiere estrelou dois filmes da franquia de terror "Pânico". Em sua primeira participação, ocorrida no longa-metragem que estreou em 2011, ela interpreta Kirby Reed, uma adolescente especialista em filmes de terror. Já em 2023, a personagem retorna à franquia, desta vez, como uma agente do FBI que ajuda a investigar os novos assassinatos de Ghostface.