Reprodução/Youtube/X Luana Piovani acaba com Ratinho

Luana Piovani, 49 anos, compartilhou um vídeo do influenciador Rafa Ventura em suas redes sociais, no último domingo (16), condenando as atitudes do apresentador do SBT, Ratinho. Em seu Instagram, a atriz fez questão de expor sua opinião sobre o comportamento do comunicador, que repercutiu na última semana.

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O vídeo de Rafa Ventura mostra o comunicador proferindo falas racistas, transfóbicas e homofóbicas. Ao mesmo tempo em que esses cortes vão passando, algumas colocações sobre as atitudes do veterano da televisão são feitas como forma de destacar a problemática do que estava acontecendo.

No trecho que circulou, Ratinho aparece fazendo comentários, em dias diferentes, sobre diferentes pessoas, incluindo referências à aparência, sexualidade e identidade de gênero.

“Ó, você tá com uma cara de viado”, disse Ratinho em um momento. Na sequência, também questionou a identidade de gênero de outra pessoa: “Ela não é mulher. Ela trans". Depois, ele também questionou se uma mulher estava usando peruca. A pessoa respondeu que não: “Não é peruca, é meu cabelo”.

Após a repercussão do vídeo, Rafa Ventura fez uma crítica nas redes sociais e classificou o comportamento do apresentador como “nojento”, além de questionar o tipo de humor utilizado por ele ao longo da carreira.

Reprodução/Internet Luana Piovani

“Faz 28 anos que eu brinco na televisão”, teria afirmado Ratinho no trecho que circulou. Em resposta, Rafa disse: “28 anos reciclando o pior humor da TV aberta e achando que antiquado é sinônimo de classe. Não, Ratinho. É só atraso de vida mesmo”.

A publicação também abordou a mudança na forma como comentários considerados ofensivos são recebidos atualmente. Na sequência, a crítica afirmou que “as violências disfarçadas de piada passavam em branco” e que isso teria mudado. “Acabou. É homofóbico, gordofóbico. A régua subiu e a conta chegou”, continuou.

Por fim, no vídeo republicado por Luana Piovani, Rafa Ventura ainda ironizou o apresentador:

Se o fácil para você é parar porque não pode mais humilhar os outros, faz esse favor pra humanidade, viu, tiozão do pavê? Ninguém vai chorar. Rafa Ventura, influenciador.









Ratinho se posiciona após polêmica

Ratinho falou em seu programa na noite da última segunda-feira (10) sobre uma denúncia por homofobia apresentada ao Ministério Público de São Paulo. Tudo aconteceu após uma fala do apresentador em relação ao cantor sertanejo Tiago Piquilo, dizendo que o artista estava com "cara de viado".

No entanto, o comunicador pontuou que o comentário foi uma brincadeira. "Eu sempre brinquei com todo mundo que vem aqui no programa. Eu nunca desrespeitei uma pessoa sequer na vida. A coisa que eu mais tenho pelas pessoas é respeito. O Brasil sabe que eu brinco", disse.

A representação foi feita pelo suplente de deputado estadual Agripino Magalhães Júnior (PSOL-SP), que já chegou a protocolar outras ações contra o famoso.

Reprodução/SBT Ratinho fala sobre polêmica

"O senhor que está me processando está usando de uma entidade para levar vantagem. Não vou falar seu nome, você não merece que eu fale. O senhor sabe que eu estava brincando. E a Justiça do Brasil já tem muito processo. Vai incomodar de novo, mais uma vez, juiz, a fim de ganhar dinheiro", acrescentou.



