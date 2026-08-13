Instagram Maya Braga





“Contei que sou casada com o filho da Andressa Urach e senti que todos passaram a me olhar de outro jeito”, afirma a influenciadora

A influenciadora Maya Braga, de 20 anos, participou da ação de pré-inscrição para o BBB 27, realizada no BBB Experience, no ParkShopping São Caetano, em São Paulo. Durante a etapa, ela gravou um vídeo de apresentação, fez fotos e respondeu ao questionário inicial para tentar avançar no processo seletivo da próxima edição do reality.

Casada com Arthur Urach, filho de Andressa Urach, Maya conta que decidiu mencionar a relação com a família durante sua apresentação. Segundo ela, a revelação despertou curiosidade entre as pessoas que acompanhavam a ação. “Contei que sou casada com o filho da Andressa Urach e senti que todos passaram a me olhar de outro jeito. Algumas pessoas ficaram surpresas e começaram a prestar mais atenção no que eu estava falando”, afirma.

A influenciadora ressalta que essa foi apenas sua percepção sobre a reação de quem estava no local e evita dizer que o sobrenome possa representar qualquer vantagem no processo. “Não sei se isso pode me ajudar ou me atrapalhar, mas percebi que o nome despertou curiosidade. Também deixei claro que tenho a minha própria personalidade e não dependo dessa relação para ser interessante”, relata.





Durante a pré-inscrição, Maya também falou sobre sua rotina, seus relacionamentos e a forma como reagiria aos conflitos dentro da casa. Para ela, uma possível participação seria a oportunidade de mostrar quem é além da associação com a família Urach. “As pessoas vão perceber rapidamente que eu não sou apenas a mulher do Arthur ou a nora da Andressa. Tenho as minhas opiniões e não vou me esconder para agradar ninguém”, declara.

A ação no shopping correspondia a uma pré-inscrição e não garantia vaga no programa. Pelo formato divulgado, pelo menos uma das pessoas cadastradas presencialmente avançaria para a banca final das seletivas. Maya afirma que agora aguarda um possível contato da produção.

Enquanto espera, a influenciadora diz que estudou o comportamento dos participantes que passaram despercebidos pelo programa para não repetir o mesmo caminho. “Eu já maratonei todas as edições mais de dez vezes e estudei cada planta para entender onde elas erraram. Não quero entrar no BBB para virar figurante na história de outra pessoa”, conclui.