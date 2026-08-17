Instagrma Giovanna Sassi

Não se assuste com esta peça de teatro. Ela mostra o sórdido e o cruel das prisões e o mundo da tortura.

Ir ao teatro faz de você uma pessoa reflexiva. Mas nada que uma boa pizza não resolva depois.

Giovanna Sassi estreia na terça-feira (18) no elenco de As Troianas, montagem do Núcleo Experimental (R. Barra Funda, 637), inspirada na tragédia grega de Eurípedes e ambientada na Torre das Donzelas — presídio de mulheres que funcionou na Estação Tiradentes, no Rio.





A peça tem como base o livro A Torre: O Cotidiano de Mulheres Encarceradas pela Ditadura, de Luiza Villaméa, e é dirigida por Zé Henrique de Paula. A montagem fica em cartaz até 7 de outubro, às terças e quartas, às 20h.

Antes disso, Giovanna protagonizou e produziu a aclamada montagem carioca de O Diário de Anne Frank — peça para a qual chegou a escrever o texto enquanto já reunia o elenco, sob prazo apertado.

Mestranda em Artes Cênicas na USP, ela já tem a próxima encenação fechada: As Meninas, de Lygia Fagundes Telles, com adaptação de Maria Adelaide Amaral.