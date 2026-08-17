Divulgação Pinha Presidente

Pinha Presidente prepara um novo capítulo de sua trajetória no samba e no pagode.

O cantor e compositor anunciou a gravação do audiovisual “Samba é a Minha História”, projeto realizado em parceria com a Radar Records e que reunirá artistas de diferentes gerações do gênero em São Paulo.

A gravação acontece nesta quinta-feira, no Anália Hall, na Zona Leste da capital paulista.

O projeto terá produção especialmente desenvolvida para o registro, com cenografia imersiva e estrutura de captação de som preparada para transformar o encontro em um novo trabalho audiovisual do artista.

A lista de participações reúne nomes conhecidos do público.

Belo, Péricles, Thiaguinho, Chrigor, Ferrugem, Mumuzinho, Turma do Pagode, Doce Encontro e Dexter estão entre os convidados confirmados para dividir o palco com Pinha.

O encontro também recupera diferentes momentos da história profissional do cantor.

Com quase 30 anos de carreira, Pinha participou diretamente da formação de um dos grupos que ajudaram a popularizar o pagode brasileiro.

Ele foi fundador e percussionista do Exaltasamba, onde permaneceu durante parte importante de sua trajetória musical.

Foi justamente na convivência com os integrantes do grupo que surgiu o apelido “Presidente”.

O nome, dado pelos amigos, atravessou os anos e acabou incorporado à identidade artística do músico em sua carreira solo.

“Samba é a Minha História” nasce com a proposta de revisitar essa caminhada por meio da música, aproximando artistas que fazem parte de diferentes fases e gerações do samba e do pagode.

A presença de nomes como Belo, Péricles e Thiaguinho também transforma a gravação em um encontro de artistas que construíram carreiras de destaque dentro do gênero.

O novo audiovisual dá continuidade aos trabalhos de Pinha Presidente em parceria com a Radar Records.

Entre os projetos já lançados está o álbum “O Nosso Presidente”, disponível nas plataformas digitais e integrado à atual fase da carreira do cantor.

A escolha de São Paulo para a gravação mantém ainda a proximidade de Pinha com uma cena importante para o desenvolvimento do pagode nas últimas décadas.

A capital paulista foi palco da ascensão de diversos grupos e artistas que ajudaram a consolidar o gênero nacionalmente.

Com o novo registro, Pinha busca transformar parte dessa memória musical em um projeto que conecta sua própria trajetória à de artistas que ajudaram a escrever diferentes capítulos do samba e do pagode brasileiro.

Os ingressos para acompanhar a gravação de “Samba é a Minha História” estão disponíveis pela plataforma Clube do Ingresso.