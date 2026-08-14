Fãs pedem volta de Paolla Oliveira à Grande Rio após saída de Virginia do posto de Rainha de Bateria.
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Fãs pedem volta de Paolla Oliveira à Grande Rio após saída de Virginia do posto de Rainha de Bateria.

O nome de Paolla Oliveira, de 44 anos, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira (13) após o anúncio da saída de Virginia Fonseca do posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos da Grande Rio. A atriz, que ocupou a função até o Carnaval 2025, teve suas redes sociais invadidas por fãs que pediram para que ela retome o posto.

Conhecida por sua forte ligação com a agremiação de Duque de Caxias, Paolla ocupou o posto por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025. Nas redes sociais, fãs da atriz aproveitaram a saída de Virginia para defender o retorno da atriz à escola de samba já no Carnaval 2027.

Entre os comentários deixados em publicações recentes de  Paolla estavam pedidos como: “Volta, Paola, para o posto que você nunca perdeu”, “Volta para a Grande Rio” e “A coroa é sua”. 


Virginia anunciou que deixaria o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (12).  Em seu desabafo, a influenciadora afirmou que sua rotina de compromissos profissionais e familiares não permitem que ela dedique o tempo necessário para ocupar a posição.

A loira ainda afirmou que pretende se dedicar à criação dos três filhos e a projetos ligados às suas empresas, inclusive a WePink.

Virginia  também agradeceu à escola e destacou o carinho recebido durante sua curta e polêmica passagem pela Grande Rio. “Ali me senti em casa, amada, protegida e, acima de tudo, feliz”, afirmou.

Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Internet
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram/Virginia
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram/@virginia
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram/@virginia
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram/@virginia
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram/@virginia
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/X
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram
Após saída de Virginia, fãs pedem volta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira será rainha de bateria da Grande Rio. Foto: Reprodução Instagram - 8.2.2025
Paolla Oliveira desfila pela Grande Rio. Foto: Reprodução Instagram/ @paollaoliveirareal
Grande Rio será a terceira escola de samba a se apresentar no dia 04 de março (terça-feira). Foto: Reprodução/Instagram: @paollaoliveirareal
Fantasia da rainha de bateria da Grande Rio é composta por várias pedras brilhantes . Foto: Reprodução/Instagram: @paollaoliveirareal


Qual famosa vai substituir Virginia?

Com a saída de  Virginia confirmada, a Grande Rio terá que definir quem ocupará o posto de Rainha de Bateria no Carnaval 2027. Entre os nomes mais cotados para substituir a influenciadora, além de Paolla Oliveira, está o de Mileide Mihaile.

A influenciadora é muito querida na comunidade e teve uma longa trajetória como musa da Grande Rio antes de assumir o posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca em 2026.

Outro nome bem visto dentro da Grande Rio é o de Luciene Santinha, que foi professora de samba de Virginia Fonseca durante sua preparação para desfilar na avenida. Diferente das celebridades que costumam ocupar o cargo, ela representa uma ligação mais direta com a comunidade.

Luciene Santinha e Mileide Mihaile são cotadas para o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio.
Reprodução/Instagram/@santinhaluciene/@mileidemilhaile
Luciene Santinha e Mileide Mihaile são cotadas para o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio.

Nas redes sociais, outros nomes passaram a ser citados por admiradores da Grande Rio. Entre eles estão Érika Januza, conhecida por seu envolvimento com o samba, e Alane Dias, que atualmente integra o time de musas da agremiação de Duque de Caxias.

Érika Januza e Alane Dias são cotadas para o cargo de Rainha de Bateria da Grande Rio.
Reprodução/Instagram/@érikajanuza/@alanedias
Érika Januza e Alane Dias são cotadas para o cargo de Rainha de Bateria da Grande Rio.


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