Reprodução/Instagram Fãs pedem volta de Paolla Oliveira à Grande Rio após saída de Virginia do posto de Rainha de Bateria.

O nome de Paolla Oliveira, de 44 anos, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira (13) após o anúncio da saída de Virginia Fonseca do posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos da Grande Rio. A atriz, que ocupou a função até o Carnaval 2025, teve suas redes sociais invadidas por fãs que pediram para que ela retome o posto.

Leia mais: Paolla Oliveira mostra treino de boxe e fãs relembram personagem

Conhecida por sua forte ligação com a agremiação de Duque de Caxias, Paolla ocupou o posto por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025. Nas redes sociais, fãs da atriz aproveitaram a saída de Virginia para defender o retorno da atriz à escola de samba já no Carnaval 2027.

Entre os comentários deixados em publicações recentes de Paolla estavam pedidos como: “Volta, Paola, para o posto que você nunca perdeu”, “Volta para a Grande Rio” e “A coroa é sua”.





Virginia anunciou que deixaria o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (12). Em seu desabafo, a influenciadora afirmou que sua rotina de compromissos profissionais e familiares não permitem que ela dedique o tempo necessário para ocupar a posição.

A loira ainda afirmou que pretende se dedicar à criação dos três filhos e a projetos ligados às suas empresas, inclusive a WePink.

Virginia também agradeceu à escola e destacou o carinho recebido durante sua curta e polêmica passagem pela Grande Rio. “Ali me senti em casa, amada, protegida e, acima de tudo, feliz”, afirmou.





Qual famosa vai substituir Virginia?

Com a saída de Virginia confirmada, a Grande Rio terá que definir quem ocupará o posto de Rainha de Bateria no Carnaval 2027. Entre os nomes mais cotados para substituir a influenciadora, além de Paolla Oliveira, está o de Mileide Mihaile.

A influenciadora é muito querida na comunidade e teve uma longa trajetória como musa da Grande Rio antes de assumir o posto de Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca em 2026.

Outro nome bem visto dentro da Grande Rio é o de Luciene Santinha, que foi professora de samba de Virginia Fonseca durante sua preparação para desfilar na avenida. Diferente das celebridades que costumam ocupar o cargo, ela representa uma ligação mais direta com a comunidade.

Reprodução/Instagram/@santinhaluciene/@mileidemilhaile Luciene Santinha e Mileide Mihaile são cotadas para o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio.

Nas redes sociais, outros nomes passaram a ser citados por admiradores da Grande Rio. Entre eles estão Érika Januza, conhecida por seu envolvimento com o samba, e Alane Dias, que atualmente integra o time de musas da agremiação de Duque de Caxias.

Reprodução/Instagram/@érikajanuza/@alanedias Érika Januza e Alane Dias são cotadas para o cargo de Rainha de Bateria da Grande Rio.



