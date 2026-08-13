Reprodução/Instagram/@virginia Grande Rio se pronuncia após Virginia Fonseca deixar posto de rainha de bateria.

Virginia Fonseca anunciou nesta quarta-feira (12) que está fora do Carnaval. Após a influenciadora compartilhar a notícia de que não desfilará como Rainha de Bateria da Acadêmicos da Grande Rio em 2027, a agremiação usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

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Na publicação, a Grande Rio agradeceu a influenciadora pelos meses à frente dos ritmistas e destacou a boa relação construída no Carnaval 2026.

“Um reinado muito especial! Hoje, nos despedimos de uma rainha que ficará marcada na nossa história. Nosso agradecimento por tanto empenho e amor ao nosso pavilhão. Ficam o carinho, o respeito e a gratidão por tanto empenho. Nossas jornadas seguirão eternamente ligadas e unidas. Foi lindo, @virginia!”, dizia a legenda da postagem compartilhada no perfil oficial da agremiação no Instagram.

A saída de Virginia foi tomada de forma amigável entre a influenciadora e a diretoria da escola de samba carioca. Ao justificar sua decisão, a loira explicou que o posto exige dedicação durante praticamente todo o ano e, neste momento, sua rotina de compromissos profissionais e de trabalho não permite que ela mantenha a entrega necessária para continuar.

“Sei o quanto é exaustivo, o quanto exige presença, o quanto pede comprometimento, e como disse anteriormente, não sei fazer nada pela metade. Isso é ter respeito por todos os que me apoiaram nessa jornada” Virginia Fonseca

Em seu comunicado, Virginia afirmou que pretende priorizar os três filhos, Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de quase dois anos. Além disso, ela explicou que também irá focar em projetos relacionados às suas empresas, incluindo a WePink.

Apesar da despedida, a Grande Rio fez questão de reforçar que a relação com Virginia permanece boa e que as portas continuam abertas para a influenciadora, mesmo após o fim do reinado.







Decisão de última hora?

Um detalhe que chamou a atenção dos fãs de Virginia Fonseca é que até a última semana, ela se preparava para participar de compromissos relacionados a seu posto de Rainha de Bateria na Grande Rio.

Nesta sexta-feira (10), a influenciadora usou as redes sociais para contar aos seguidores que não conseguiu participar da Noite dos Enredos devido ao mau tempo no Rio de Janeiro. Na ocasião, a loira lamentou o ocorrido e afirmou que estava animada para o evento, que marca a antecipação dos temas escolhidos pela agremiações para desfilar na Marquês de Sapucaí.

“Eu ia pro Rio de Janeiro agora. O Nicolas está até lá, acho que me esperando já, ou está indo. Mas eu ia pro Rio para a Noite dos Enredos, que vai ter. Estava super empolgada”, disse à época.

O evento seria o primeiro compromisso oficial de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval 2027.