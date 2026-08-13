Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira mostra treino pesado de boxe e surpreende seguidores.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os fãs na quarta-feira (12) ao surgir praticando mais um esporte. A atriz, que é adepta de diversas modalidades esportivas, compartilhou momentos de um treino pesado de boxe, uma de suas atividades físicas preferidas.

"Eu sei que a cada semana invento uma modalidade nova, mas o boxe é paixão antiga", explicou na legenda do vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

Nas imagens, a atriz aparece treinando com um personal trainer na área de lazer de sua mansão, localizada no Rio de Janeiro. A desenvoltura e força da artista surpreendeu os seguidores, que deixaram mensagens bem-humoradas nos comentários da publicação e relembraram a personagem Jeiza, lutadora de MMA interpretada por Paolla em "A Força do Querer"(2017).

"Mood Jeiza ativado com sucesso", escreveu um. "Oi, Jeiza! Estava com saudades", brincou outra. "Corre aqui Bibi [Perigosa]! Vem ver a Jeiza", disse um terceiro fã da atriz.

Na trama, que foi exibida pela Globo às 21h, a personagem era uma policial que sonhava em seguir carreira como lutadora profissional de MMA. Para dar vida à Jeiza, Paolla passou por treinamentos específicos e surgiu diversas vezes em cenas de treino de luta ao longo do folhetim.





Paolla Oliveira janta com amigas famosas

Um time de estrelas da teledramaturgia brasileira se reuniu em um jantar nesta quinta-feira (12). Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Taís Araújo, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli se encontraram em um restaurante e deixaram os fãs animados ao compartilharem uma foto do momento nas redes sociais.

O encontro foi chamado de "noite das garotas" pelas artistas. No registro, elas aparecem sorridentes, sentadas à mesa. Apesar da postagem, o motivo da reunião não foi divulgado pelas atrizes.

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira janta com amigas famosas

Volta para a Grande Rio

O nome de Paolla Oliveira voltou aos holofotes nesta quinta-feira (13) após Virginia Fonseca anunciar que não será a Rainha de Bateria da Acadêmicos da Grande Rio no Carnaval 2027.

A atriz, que deixou o posto em 2025, foi substituída pela influenciadora, que já havia sido confirmada para mais um ano à frente dos ritmistas da agremiação carioca. Após o anúncio da saída de Virginia, internautas passaram a cogitar e torcer pela volta de Paolla ao posto.

Nas redes sociais, os comentários das publicações recentes da atriz foram inundados com pedidos de fãs. "Volta Paola para o posto que você nunca perdeu", escreveu uma pessoa. "Pronta para voltar rainha?", perguntou outra. "Volta para a Grande Rio, a coroa é sua, só está te esperando", afirmou mais uma.

Apesar dos apelos, até o momento, não há nenhuma informação confirmada pela diretoria da Grande Rio sobre quem substituirá Virginia Fonseca no Carnaval 2027.