Paolla Oliveira mostra treino pesado de boxe e surpreende seguidores.
Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal
Paolla Oliveira mostra treino pesado de boxe e surpreende seguidores.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os fãs na quarta-feira (12) ao surgir praticando mais um esporte. A atriz, que é adepta de diversas modalidades esportivas, compartilhou momentos de um treino pesado de boxe, uma de suas atividades físicas preferidas.

@portal_ig Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os fãs nesta quarta-feira (12) ao surgir praticando mais um esporte. A atriz, que é adepta de diversas modalidades esportivas, compartilhou momentos de um treino pesado de boxe, uma de suas atividades físicas preferidas. Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal #iG #PaollaOliveira #Boxe ♬ som original - iG

"Eu sei que a cada semana invento uma modalidade nova, mas o boxe é paixão antiga", explicou na legenda do vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

Nas imagens, a atriz aparece treinando com um personal trainer na área de lazer de sua mansão, localizada no  Rio de Janeiro. A desenvoltura e força da artista surpreendeu os seguidores, que deixaram mensagens bem-humoradas nos comentários da publicação e relembraram a personagem  Jeiza, lutadora de MMA interpretada por Paolla em "A Força do Querer"(2017).

"Mood Jeiza ativado com sucesso", escreveu um. "Oi, Jeiza! Estava com saudades", brincou outra. "Corre aqui Bibi [Perigosa]! Vem ver a Jeiza", disse um terceiro fã da atriz.

Na trama, que foi exibida pela Globo às 21h, a personagem era uma policial que sonhava em seguir carreira como lutadora profissional de MMA. Para dar vida à Jeiza, Paolla passou por treinamentos específicos e surgiu diversas vezes em cenas de treino de luta ao longo do folhetim.

Paolla Oliveira como Jeiza em "A Força do Querer". Foto: Reprodução/TV Globo
Paolla Oliveira como Jeiza em "A Força do Querer". Foto: Reprodução/TV Globo
Paolla Oliveira como Jeiza em "A Força do Querer". Foto: Reprodução/TV Globo
Paolla Oliveira mostra treino de boxe e fãs relembram personagem. Foto: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal
Paolla Oliveira mostra treino de boxe e fãs relembram personagem. Foto: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal


Paolla Oliveira janta com amigas famosas

Um time de estrelas da teledramaturgia brasileira se reuniu em um jantar nesta quinta-feira (12). Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Taís Araújo, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli se encontraram em um restaurante e deixaram os fãs animados ao compartilharem uma foto do momento nas redes sociais.

O encontro foi chamado de "noite das garotas" pelas artistas. No registro, elas aparecem sorridentes, sentadas à mesa. Apesar da postagem, o motivo da reunião não foi divulgado pelas atrizes. 

Paolla Oliveira janta com amigas famosas
Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal
Paolla Oliveira janta com amigas famosas

Volta para a Grande Rio 

O nome de Paolla Oliveira voltou aos holofotes nesta quinta-feira (13) após  Virginia Fonseca anunciar que não será a Rainha de Bateria da Acadêmicos da Grande Rio no Carnaval 2027.

A atriz, que deixou o posto em 2025, foi substituída pela influenciadora, que já havia sido confirmada para mais um ano à frente dos ritmistas da agremiação carioca. Após o anúncio da saída de Virginia, internautas passaram a cogitar e torcer pela volta de  Paolla ao posto. 

Nas redes sociais, os comentários das publicações recentes da atriz foram inundados com pedidos de fãs. "Volta Paola para o posto que você nunca perdeu", escreveu uma pessoa. "Pronta para voltar rainha?", perguntou outra. "Volta para a Grande Rio, a coroa é sua, só está te esperando", afirmou mais uma.

Apesar dos apelos, até o momento, não há nenhuma informação confirmada pela diretoria da Grande Rio sobre quem substituirá Virginia Fonseca no Carnaval 2027.

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