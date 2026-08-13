Reprodução/Instagram/luapio/virginia Luana Piovani debocha de Virginia Fonseca

Luana Piovani, 49 anos, usou sua conta pessoal do Instagram nesta quinta-feira (13) para debochar da saída de Virginia Fonseca do posto de rainha de bateria da Grande Rio. A atriz fez questão de compartilhar um post polêmico que ironizava a decisão da empresária.

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Por meio dos Stories, a intérprete republicou um vídeo do influenciador Pedro Batuque, que faz diversos conteúdos sobre Carnaval. Nesse caso, o comunicador comentou sobre a saída da influenciadora e deu sua opinião sobre o tema."Vocês estão pensando que eu vim falar mal da Virginia hoje? Claro que não, eu vim parabenizá-la pela ótima decisão", começou.

No momento seguinte, ele usou de deboche para se despedir da famosa:

Um beijo, amada, vai com Deus. Volta lá para suas coisinhas, vai caçar uma Festa do Peão de Boiadeiro, um negócio que se assemelha mais com a sua realidade. Pedro Batuque, influencer.









Ainda em tom irônico, ele continuou falando sobre a decisão de Virginia Fonseca. "Parabéns pela decisão, perfeita. Ela se sentou com a família dela e agora vai priorizar os filhos. Acho que nem tão cedo a gente vai ver os filhos dela aqui, ela [vai ficar] viajando para Europa atrás do Vini Jr, já que essa foi a decisão que ela tomou", declarou.

No momento seguinte, o influenciador também insinuou que a ação era "previsível", já que, para se manter nesse posto, é preciso muito tempo e dedicação. "Quem poderia prever que quando ela tivesse que pesar os afazeres dela, que são muitos, com uma escolinha em Caxias... Para mim, não é uma escolinha em Caxias, as diante da magnitude de Virginia Fonseca, vocês acharam o que? Que ela ia honrar um pavilhão que já tinha anunciado ela como rainha? Eu não poderia prever", disparou.

Reprodução/Internet Virginia Fonseca





O influenciador ainda comentou sobre a frequente ponte aérea que Virginia tem feito apenas para ir treinar em sua própria academia, recém-inaugurada. "Ela está muito ocupada. Não sei se vocês têm acompanhado, mas ela tem feito São Paulo/Goiânia para treinar na academia dela todo dia, ou seja, não tem tempo para ficar em escola de samba", pontuou.

"Errado está quem colocou ela lá, mas quando falo que não é para ficar colocando esse povo aleatório em cargo de rainha de bateria, querem me julgar", concluiu Pedro Batuque, no vídeo compartilhado por Luana Piovani.





Piovani critica bate e volta feito por Virginia

Ontem (12), por meio de seus Stories, a atriz comentou o fato de a influenciadora fazer bate e volta entre São Paulo e Goiânia para treinar em sua academia, WeGYM, inaugurada no mês passado e que contou com um investimento milionário.

Virginia Fonseca, que é dona de um Cessna Citation Sovereign, avaliado entre R$ 25 milhões e R$ 45 milhões, voou por quase duas horas para participar do treino na WeGYM. Como era de se imaginar, a atitude da loira não foi bem recebida.

A atriz compartilhou um tweet feito por Bic Müller, influenciadora digital e roteirista brasileira, falando sobre a ironia de a população usar canudo de papelão e tomar banhos mais curtos, enquanto Virginia faz viagens apenas para treinar em outro estado.

"Ainda bem que a gente tá aqui bebendo em canudo de papelão e tomando banho de 10 minutos pra Virginia poder desjear 2 tonelas de dióxido de carbono no c* do planeta enquanto treina glúteos", escreveu Bic Müller, influenciadora e roteirista.

Reprodução/X/Instagram/luapio Virginia Fonseca é criticada nas redes sociais





Ao repostar o comentário da roteirista, Luana disse: "Ahhhh mas esse karma jaja bate nela".



