Reprodução/Instagram/@arealspiller Leticia Spiller e Marcello Novaes

A atriz Leticia Spiller, de 53 anos, postou, na tarde da última quinta-feira (13), uma homenagem para seu ex, o ator Marcello Novaes, que completou 64 anos. Ela publicou um texto declarando amor ao ex-cônjuge.

Na postagem, Spiller publicou alguns registros com o famoso, incluindo momentos em que os dois estavam juntos, além de outros reencontros.

"Viva você, meu amor!! Os melhores presentes do universo! Obrigado por ser esse cara incrível, generoso, pai maravilhoso, amigo! Sorte, saúde e felicidade hoje e sempre!! Marcello Novaes, te amamos!", disse a atriz.

Mesmo separados há 20 anos, os famosos mantêm uma relação de amizade e proximidade, além de terem tido um filho juntos, o também ator Pedro Novaes, de 29 anos. Ambos já chegaram a aparecer juntos em eventos para prestigiar o filho.

Leticia e Marcello ficaram juntos entre 1995 e 2000 e se separaram por diferenças no estilo de vida. No momento em que se envolveram, os dois já eram bem estabelecidos na TV brasileira.

Juntos em Quatro por Quatro

Quatro por Quatro é uma novela brasileira produzida pela TV Globo entre outubro de 1994 e julho de 1995. Foi escrita por Carlos Lombardi, com direção de Alexandre Avancini, Luiz Henrique Rios e direção geral de Ricardo Waddington.

Foi aí que Letícia e Marcello se conheceram, nos bastidores da trama das 19h. Babalu (Letícia Spiller) e Raí (Marcello Novaes) foram um dos casais mais marcantes do folhetim de Carlos Lombardi.

O relacionamento de ambos na ficção misturava paixão, ciúme, brigas e reconciliações. Babalu era uma manicure do subúrbio carioca, tinha uma personalidade forte, desbocada, sensual e apaixonada, além de ser muito irreverente e batalhadora.

Ela sustentava a casa depois que o pai saiu e ainda ajudava o irmão Danilo, que estudava Medicina.

Já Raí era considerado um dos melhores mecânicos da ficção. Tinha um jeito mais descontraído, divertido e conquistador. Mas seu jeitão com as mulheres sempre colocava seu relacionamento na corda bamba. Mesmo mulherengo, era apaixonado por Babalu.



