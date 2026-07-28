Reprodução/Instagram Atriz quebrou o silêncio e abriu o coração sobre a traição

A atriz Erika Januza voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (28), dias após vir a público a notícia do fim de seu relacionamento com o cantor Arlindinho. O término ganhou grande repercussão na internet após o cantor ser flagrado em uma casa de swing, em registros divulgados pela colunista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles, no último fim de semana.

Leia mais: Andressa Urach desce o pau em Sonia Abrão

Visivelmente abalada, Erika usou seus stories do Instagram para desabafar com seus seguidores enquanto se dirigia até os estúdios de gravação. "Bom dia, gente. Depois da lama que me colocaram, estou aqui dirigindo, estou aqui emergindo, indo trabalhar. Porque Deus é tão bom que fiquei de folga nos últimos dias, visitei minha família. Agora, estou indo ali encontrar minha rainha Niara [sua personagem na novela A Nobreza do Amor]", declarou a artista.

https://www.tiktok.com/@portal_ig/video/7667652078713441544?_r=1&_t=ZS-98PvsUywfPp





Apesar do momento delicado, a atriz fez questão de pausar o desabafo para direcionar uma mensagem de gratidão aos fãs, amigos e admiradores que se mobilizaram para prestar solidariedade e enviar diversas mensagens de carinho nos últimos dias.

Ainda no desabafo, Erika relatou ter recebido inúmeros gestos de afeto por diferentes canais. "Amanhã tem Saia Justa ao vivo e estou passando para agradecer cada pessoa que parou um tempinho da sua vida para me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua. Obrigada a todo mundo. Foi e está sendo muito importante", afirmou.





O que é o amor pra mim?

Para encerrar o desabafo sobre o fim do romance, que teve um desfecho conturbado e cercado de exposição, Erika Januza surpreendeu ao escolher uma referência de peso da música brasileira para ilustrar o momento que está vivendo.

A atriz parafraseou um dos maiores clássicos da carreira de Arlindo Cruz, pai de seu ex-namorado, com a a canção "O Que É o Amor". "A partir de agora, se perguntarem o que é o amor para mim, diga eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia…", concluiu.



