Reprodução/Instagram Christy Knowings

Christy Knowings, 46 anos, conhecida pelo papel na série "All That"(1994), da Nickelodeon, teve sua morte confirmada nesta quinta-feira (13) pela TMZ. A artista foi hospitalizada na última sexta-feira (7), depois de uma forte crise de asma que lhe causou danos cerebrais irreversíveis. Por conta disso, ela foi colocada em suporte de vida até terça-feira (11), quando faleceu.

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Depois da tragédia, a família recebeu a notícia de que Christy não voltaria. Portanto, seus familiares tiveram que tomar a difícil decisão de desligar os aparelhos do hospital em Los Angeles. Sua tia, Tyleah Joseph, confirmou a morte em uma publicação no Facebook nesta quarta-feira (12). Nascida no dia 25 de fevereiro de 1980, em Nova York, ela estreou oficialmente como atriz na série 'New York Undercover', em 1994.

Reprodução/Instagram Christy Knowings





No entanto, seu principal trabalho veio logo depois, já que ela fez mais de 30 participações em episódios variados de 'All That', entre 1997 e 2000. O programa da Nickelodeon, que começou em 1994 e teve 10 temporadas no total, reunia inúmeros astros e estrelas mirins para estrelar esquetes e interpretar vários personagens.





O elenco da série tinha nomes que deslancharam na indústria do entretenimento, como Kenan Thompson (conhecido por 'Kenan e Kel'), Nick Cannon e Amanda Bynes. Além disso, a atriz atuou em produções como o filme "Mother and Child"(2009).

Posteriormente, Christy participou de três episódios de 'Vila Sésamo', de 2008 a 2011, ao lado de seu irmão gêmeo, Chris Knowings. Na carreira musical, ela também lançou o single folk 'To the World' em 2020.

Reprodução/Instagram Christy Knowings





Homenagem

Kenan Thompson, 48 anos, ex-integrante do elenco de “All That”, reagiu à notícia da morte da atriz. Por meio de sua conta pessoal do Instagram, ele publicou uma foto da amiga com uma mensagem de carinho como forma de se despedir.

“Cara, essa foi difícil demais!!! Descanse em paz, Christy!!! Nunca imaginei que esse dia chegaria!! Enviando muito amor para a família dela!! Ela era uma pessoa incrível e uma das mais engraçadas que já conheci!!! Vou sentir sua falta, amiga!!!”, escreveu ele.





Al Hill, seu empresário, também se pronunciou. Por meio de um comunicado à Variety, ele elogiou a atriz. "Christy era uma artista multifacetada. Seja cantando, atuando ou dançando, ela estava sempre criando. Sempre profissional e dedicada ao seu trabalho", disse.



