Reprodução/Instagram/@kelvenmelo Repórter Kelven Melo

O repórter Kelven Melo, da EPTV, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, quase foi atropelado durante uma reportagem para o canal. O profissional mostrou em um vídeo postado em suas redes os problemas que enfrenta diariamente nas ruas.

"Bastidores de um dia difícil? Que nada! Só neste trechinho teve o risco (obrigado, dona motorista!), a sabedoria das ruas e, claro, o carinho da galera", disse Kelven Melo ao legendar.

O post ainda mostra o jornalista tentando gravar sua matéria e sendo interrompido diversas vezes. Ao ser parado pela primeira vez, foi um motoqueiro passando e gritando: "O Palmeiras não tem Mundial!".

Depois, Kelven precisou pular para não ser atingido por um automóvel que passava no local. "Rapaz do céu!", disse. O motorista chegou a estacionar logo atrás, onde estavam o cinegrafista e repórter da emissora carioca.

Outros problemas

Além da situação que quase causou um acidente, a gravação contou com outras ocorrências. O trânsito bastante movimentado dificultou a passagem, com os carros circulando bastante e buzinando enquanto o jornalista estava tentando raciocinar e falar diante das câmeras.

Nas redes sociais, o público reagiu com humor à publicação de Kelven Melo e aos perrengues passados por ele nas ruas.

"Isso que eu chamo de dar a vida pelo trabalho/notícia. Parabéns", brincou um. "Vamos iniciar a campanha. Se for atrapalhar a gravação, não buzine, grite que o Palmeiras não tem mundial", brincou um segundo. "Quase um atropelamento em tempo real", disse uma terceira.

Quem é Kelven Melo?

Kelven é repórter da EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo. O profissional sempre está ligado ao público com matérias especiais do dia a dia da população, trazendo reportagens ao vivo.

Tem atuado no jornalismo, principalmente como repórter, desde 2004. Em seu LinkedIn, o profissional destaca sua experiência: "Já trabalhei em praticamente todos os veículos de comunicação (rádio, jornal impresso, portais de notícias) e retornei para a televisão em 2022".

Ela ainda destacou sua especialidade: "Esporte, comunidade, política, economia e polícia são os temas de minhas principais coberturas". Kelven ainda produz reportagens e entradas ao vivo com as principais notícias das regiões de Franca e Ribeirão Preto.



