Reprodução/Instagram/@thalia/@gabrielcardosofot Thalia posa de biquíni e recebe convite inusitado de Patrícia Abravanel.

Thalia encantou os seguidores nesta terça-feira (11) ao surgir deslumbrante em novas fotos de biquíni compartilhadas nas redes sociais. Aos 54 anos, a atriz e cantora mexicana renovou o bronzeado à beira da piscina e exibiu o decote exuberante, acompanhado de um colar de diamantes de tirar o fôlego.

Nas imagens, Thalia mostra que está com os exercícios de musculação em dia, ao ostentar braços torneados. “Flertando com a academia de novo e deixando rolar”, escreveu a famosa na legenda da publicação.

Para a ocasião, a atriz escolheu um biquíni metalizado em um tom de bronze, com detalhes em dourado. Para deixar o look ainda mais estiloso, Thalia optou por combinar a peça com um par de óculos dourados e um colar cravejado de diamantes brancos, com uma enorme pedra amarela no centro do pingente.

Nos comentários da publicação, fãs se derreteram pela beleza da intérprete de Maria do Bairro.“Cada dia que passa fica mais bonita”, escreveu um. “Muito linda”, elogiou outra. “Maravilhosa”, disse um terceiro seguidor de Thalia.







Patrícia Abravanel faz convite inusitado a Thalia

Nem só os fãs anônimos ficaram encantados com a beleza de Thalia. Nos comentários da publicação, Patrícia Abravanel, de 48 anos, também deixou uma mensagem para a artista mexicana, que já visitou o Brasil várias vezes, inclusive, para participar de programas do SBT.







“Thalia, venha ao Brasil! Nós amamos você”, escreveu a herdeira de Silvio Santos. A atriz não demorou e rapidamente reagiu ao convite feito pela apresentadora. “Sim! Quero ir! Me leva, Pati! Vamos lá!”, respondeu Thalia.

Ao perceberem a interação entre as famosas, fãs brasileiros incentivaram a ideia. “Oferece milhões que talvez ela aceite o convite”, retrucou um. “Agora é tua chance, Patrícia! Dá teu nome”, disse outra. “Seria um sonho conhecer você e a Thalia juntas”, escreveu uma terceira seguidora das artistas.

Thalia ficou conhecida do público brasileiro nos anos 90, quando o SBT passou a exibir a trilogia das Marias "Maria Mercedes" (1992), "Marimar" (1994), e "Maria do Bairro" (1995).

Durante a década de 90, a atriz era figurinha carimbada em algumas atrações da emissora paulistana. Em uma de suas passagens no Brasil, para promover seu CD "En Extasís", a famosa participou dos programas do Gugu, Hebe, Silvio Santos e Eliana.

A última visita de Thalia ao Brasil ocorreu em 2000, para divulgar o seu álbum “Arrasando”. Em 2025, a atriz anunciou que o SBT estava negociando seu retorno ao país para participar do Teleton 2026, que ocorrerá entre os dias 23 e 28 de outubro.