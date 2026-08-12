Acervo pessoal Cotado para A Fazenda 18, Cacau Jr. chama atenção após surgir com visual country e mudar a bio nas redes sociais

O nome de Cacau Jr. ganhou força nos bastidores de A Fazenda 18. Ex-padrasto de Lexa, pai da cantora Wenny e ex-integrante do Soweto, o artista está entre os nomes especulados para integrar a nova temporada do reality da Record.

O Metrópoles apontou Cacau Jr. entre os supostos nomes confirmados para a próxima edição do programa. A emissora, no entanto, ainda mantém em segredo a lista oficial de participantes.

Em meio à repercussão, novas movimentações envolvendo o cantor aumentaram a curiosidade. Esta reportagem teve acesso, por meio de fontes, a uma foto em que Cacau Jr. aparece vestido de peão, com chapéu e uma produção country que imediatamente remete ao universo do reality.

Outro detalhe surgiu nas redes sociais. Recentemente, o cantor modificou sua biografia e acrescentou um emoji de furacão ao perfil, sem explicar publicamente o significado da mudança.

As novidades aparecem justamente durante o período de formação e especulação em torno do elenco, fazendo com que cada movimento do artista seja observado com ainda mais atenção.

Reprodução Foto vazada de Cacau Jr., ex-padrasto de LExa

Visual de peão chama atenção

Na foto obtida pela reportagem, Cacau Jr. surge caracterizado com um visual diferente daquele que costuma apresentar nos palcos. O figurino country, especialmente pelo momento em que veio à tona, rapidamente chamou atenção.

A imagem ganha ainda mais peso diante das informações que colocam o cantor entre os possíveis participantes da temporada. Embora o registro, isoladamente, não confirme qualquer relação com A Fazenda 18, a caracterização adiciona um novo elemento às especulações.

O mesmo acontece com a alteração feita pelo artista nas redes sociais. Ao acrescentar um furacão à biografia, Cacau Jr. despertou a curiosidade dos seguidores sem revelar o que estaria por trás do símbolo.

A mudança poderia estar relacionada a diferentes projetos. No entanto, somada ao visual de peão e aos rumores envolvendo seu nome, acabou aumentando a expectativa sobre os próximos passos do cantor.

Afinal, quem é Cacau Jr.?

Com uma trajetória de décadas na música, Cacau Jr. é cantor, compositor e integrou o Soweto, grupo que marcou uma geração do pagode brasileiro.

Além da carreira artística, sua história familiar também o conecta a nomes conhecidos do entretenimento. O cantor foi casado com Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, e tornou-se padrasto da funkeira durante o relacionamento.

Cacau também é pai de Wenny, irmã mais nova de Lexa, que atualmente desenvolve sua própria trajetória na música.

Na vida pessoal, Cacau Jr. é casado com a arquiteta e empresária Ellis Farias. Os dois oficializaram a união em setembro de 2025, no Rio de Janeiro, após cerca de seis anos de relacionamento.

Caso sua participação seja confirmada, o artista levará para o confinamento uma trajetória que passa pelo pagode brasileiro e por histórias nos bastidores do entretenimento, além das conhecidas relações familiares com Lexa e Wenny.

Por enquanto, a Record ainda não revelou oficialmente o elenco de A Fazenda 18. Até lá, a combinação entre o nome de Cacau Jr. circulando entre os possíveis participantes, a foto vestido de peão e a mudança misteriosa na bio mantém o cantor no centro das especulações sobre a nova temporada.