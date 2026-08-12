O nome de Cacau Jr. ganhou força nos bastidores de A Fazenda 18. Ex-padrasto de Lexa, pai da cantora Wenny e ex-integrante do Soweto, o artista está entre os nomes especulados para integrar a nova temporada do reality da Record.
O Metrópoles apontou Cacau Jr. entre os supostos nomes confirmados para a próxima edição do programa. A emissora, no entanto, ainda mantém em segredo a lista oficial de participantes.
Em meio à repercussão, novas movimentações envolvendo o cantor aumentaram a curiosidade. Esta reportagem teve acesso, por meio de fontes, a uma foto em que Cacau Jr. aparece vestido de peão, com chapéu e uma produção country que imediatamente remete ao universo do reality.
Outro detalhe surgiu nas redes sociais. Recentemente, o cantor modificou sua biografia e acrescentou um emoji de furacão ao perfil, sem explicar publicamente o significado da mudança.
As novidades aparecem justamente durante o período de formação e especulação em torno do elenco, fazendo com que cada movimento do artista seja observado com ainda mais atenção.
Visual de peão chama atenção
Na foto obtida pela reportagem, Cacau Jr. surge caracterizado com um visual diferente daquele que costuma apresentar nos palcos. O figurino country, especialmente pelo momento em que veio à tona, rapidamente chamou atenção.
A imagem ganha ainda mais peso diante das informações que colocam o cantor entre os possíveis participantes da temporada. Embora o registro, isoladamente, não confirme qualquer relação com A Fazenda 18, a caracterização adiciona um novo elemento às especulações.
O mesmo acontece com a alteração feita pelo artista nas redes sociais. Ao acrescentar um furacão à biografia, Cacau Jr. despertou a curiosidade dos seguidores sem revelar o que estaria por trás do símbolo.
A mudança poderia estar relacionada a diferentes projetos. No entanto, somada ao visual de peão e aos rumores envolvendo seu nome, acabou aumentando a expectativa sobre os próximos passos do cantor.
Afinal, quem é Cacau Jr.?
Com uma trajetória de décadas na música, Cacau Jr. é cantor, compositor e integrou o Soweto, grupo que marcou uma geração do pagode brasileiro.
Além da carreira artística, sua história familiar também o conecta a nomes conhecidos do entretenimento. O cantor foi casado com Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, e tornou-se padrasto da funkeira durante o relacionamento.
Cacau também é pai de Wenny, irmã mais nova de Lexa, que atualmente desenvolve sua própria trajetória na música.
Na vida pessoal, Cacau Jr. é casado com a arquiteta e empresária Ellis Farias. Os dois oficializaram a união em setembro de 2025, no Rio de Janeiro, após cerca de seis anos de relacionamento.
Caso sua participação seja confirmada, o artista levará para o confinamento uma trajetória que passa pelo pagode brasileiro e por histórias nos bastidores do entretenimento, além das conhecidas relações familiares com Lexa e Wenny.
Por enquanto, a Record ainda não revelou oficialmente o elenco de A Fazenda 18. Até lá, a combinação entre o nome de Cacau Jr. circulando entre os possíveis participantes, a foto vestido de peão e a mudança misteriosa na bio mantém o cantor no centro das especulações sobre a nova temporada.