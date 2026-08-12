Reprodução/X Anitta

Anitta, 33 anos, vive uma nova fase na carreira e na vida pessoal. Depois de uma rotina intensa, hoje a famosa prioriza momentos de tranquilidade. Ao participar do Sem Censura, da TV Brasil, nesta terça-feira (11), a cantora afirmou que mudou a forma de se relacionar e que o interesse exagerado das pessoas em suas relações amorosas a incomoda.

Leia mais: Anitta fala sobre preconceito, autoconhecimento e nova fase



Solteira desde o início do ano, a compositora confessou que precisou mudar a forma como se relaciona após perceber que, apesar de todas as conquistas profissionais, ano após ano, o interesse das pessoas está sempre voltado para seus relacionamentos.

"Você continua namoradeira?", perguntou a apresentadora Cissa Guimarães no Sem Censura. "Eu estou muito diferente nas minhas relações pessoais. Mudou muito a minha forma de me relacionar. Antes, eu tinha um vazio mesmo, uma necessidade de provar algo", disse.







E tem uma coisa muito complicada: na vida da mulher não importa o quanto você trabalhe, o quanto você tenha construído coisas inacreditáveis, a mulher só alcança sucesso quando está com um homem, e tem que ser um grande homem que escolheu essa mulher. Isso é uma coisa que me pega muito, me deixa muito triste, não importa o quanto você trabalhe Anitta, cantora e compositora.





Reprodução/X Anitta

Decepcionada, Anitta pontuou que é complicado continuar trabalhando e entregando bons resultados, se sua vida amorosa chamar mais atenção. "Em engajamento, em notícias, o interesse das pessoas [é esse]... É muito complicado ver que você trabalhou, trabalhou, fez coisas incríveis, mas é isso que as pessoas querem saber", continuou.

"Então, eu acho que mudei muito a forma de me relacionar, os motivos de me relacionar e a minha discrição. Antes eu era: 'Que falem da minha vida!'. Eu tinha essa percepção que a internet passa de que, se você está sendo falado, você está sendo um sucesso. Eu tinha essa necessidade de me expor e acabava atraindo pessoas que tinham essa energia para a minha vida. Hoje eu gosto de discrição", declarou.

Anitta revelou se continua namoradeira, e falou que atualmente leva uma vida mais discreta. A cantora também refletiu um pouco sobre a percepção das pessoas acerca das mulheres, sucesso e relacionamento. pic.twitter.com/YSRT8vJudN— Anitta Trends (@anitta_trends) August 11, 2026

Vale destacar que o último relacionamento público da artista foi com o empresário Ian Bortolanza. O término foi anunciado em fevereiro e, em conversa com o jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, Anitta disse que a decisão não teve relação com brigas ou desgaste pessoal, mas sim com o ritmo profissional, que se intensificou com a preparação especial para o Carnaval.

Novo affair

Atualmente, a fila parece ter andado para a famosa. Segundo Lucas Pasin, a artista está vivendo um romance com Danilo Mesquita, ator que já foi apontado como suposto affair de Bruna Marquezine.

Felipe Henrique/TV Globo Danilo Mesquita

O intérprete já esteve em grandes sucessos da TV Globo, como "Segundo Sol", "Éramos Seis" e "Rock Story", além de outras produções no streaming.



