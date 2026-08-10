Reprodução/SBT Show do Milhão bate a liderança

O Show do Milhão voltou a surpreender nos números de audiência do SBT. Sob o comando de Patricia Abravanel, o tradicional game show conquistou excelentes índices de ibope, chegou a fazer o famoso "sino tocar" e assumiu a liderança contra a TV Globo.



À frente do Programa Silvio Santos, Patricia Abravanel tem consolidado sua presença na TV dominando quadros de grande sucesso da emissora. No último domingo (9), a atração mostrou fôlego contra o canal carioca no horário.

O retorno do Show do Milhão tem se mostrado uma jogada certeira: vez ou outra, a atração supera a programação da Globo no horário nobre, garantindo o primeiro lugar para a emissora paulista.

De acordo com dados obtidos, no minuto a minuto, a atração da apresentadora do SBT registrava, por volta das 23h44, uma média de 7,0 pontos. A Globo marcava o segundo lugar com 6,6 e a Record pontuava 1,27 de audiência. Os dados são referentes à Grande São Paulo.

Sobre o Show do Milhão



Criado originalmente em 1999, o formato foi ao ar até o ano de 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do SBT nos anos 2000. A atração chegou a liderar a audiência em diversos dias e voltou em edições especiais em 2009 e 2021. A última versão foi comandada por Celso Portiolli, até retornar com Patricia Abravanel.

O programa voltou em 2024, de forma inédita, dentro do Programa Silvio Santos, agora com apresentação de Patricia Abravanel. A volta chegou a ser cogitada entre 2022 e 2023, mas não aconteceu na época devido a uma briga judicial entre a Sony e o SBT, já que a Sony acusava o canal brasileiro de plagiar o Who Wants to Be a Millionaire?, atualmente exibido no Domingão com Huck.

A atração, desde o seu retorno, garante excelentes índices de audiência para o SBT. Por muitas vezes, sob o comando de Patrícia Abravanel, o hoje quadro do Programa Silvio Santos conquista o primeiro lugar contra a TV Globo. O resultado consolida o canal em segundo lugar isolado na Grande São Paulo.



