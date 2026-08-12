Reprodução/Internet Em Família com Eliana teve sua pior audiência desde a estreia





O jogo da TV Globo contra Eliana pode ser chamado de bruto.

Quando a TV Globo contratou Eliana para os domingos, os diretores Amaury Soares e Paulo Marinho cometeram o erro de não colocá-la diretamente no ar, escalando-a para o GNT com o objetivo de descansar sua imagem.

Mas o erro começou aí. Eles contrataram Eliana, que estava bem no SBT.

Mas, ao não entenderem de TV aberta, Amaury e Paulo acreditavam que a imagem de Eliana deveria mudar.

Ora, mas, se eles contrataram a Eliana do SBT, deveriam saber que era aquela apresentadora do SBT que o público queria.

Mas, com a arrogância e a prepotência que usaram na ação, queriam que Eliana tivesse uma imagem da TV Globo.

E, nessa passagem, Eliana perdeu sua identidade e não a encontrou até agora.

Vejam que Eliana deixou no SBT o personagem dela. Mas a culpa não é dela, e sim de Amaury Soares e Paulo Marinho.

Agora, com o Ibope não sendo o que Amaury Soares e Paulo Marinho esperavam, querem trocar Eliana de horário, passando-a para o meio-dia.

Isso porque, depois, devem colocar um filme que deve entregar bom Ibope para o futebol, que entrega bom Ibope para Luciano Huck.





É um erro crasso acreditar que o baixo Ibope de Luciano Huck é culpa de Eliana, que entrega com baixo Ibope.

O baixo Ibope de Luciano Huck é culpa dele mesmo, pelo programa ruim que ele está fazendo.

Eu sempre dou o exemplo de Sonia Abrã o, na RedeTV!, e de Jorge Lordelo, também da RedeTV!, os dois que pegam sem Ibope e dão Ibope acima de 1 na emissora.

Vamos entender que 1 ponto de Ibope na RedeTV! é como se fosse 12 pontos de Ibope na TV Globo.

Quem sabe fazer TV aberta entende tudo isso e sabe c riar programas de TV aberta.

Amaury Soares e Paulo Marinho não sabem e foram os responsáveis pelo remake de Vale Tudo, em que fizeram tanta bobagem que aquele fracasso jamais será esquecido.

A novela original foi a maior da história da TV, mas o remake foi o pior da história porque descaracterizou a filosofia da novela.

Na verdade, Amaury Soares e Paulo Marinho estão pensando na Xuxa.

Sim, eles acreditam que trouxeram a loira errada e que Xuxa seria a loira ideal para a TV Globo.

Tanto Amaury Soares quanto Paulo Marinho querem Xuxa aos domingos e não sabem o que fazer com Eliana.

Não descartem que Eliana seja escalada no ano que vem para os sábados, antes de Mion, e Xuxa seja escalada para os domingos, antes de Luciano Huck.

Assim é, se lhe parece.