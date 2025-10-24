Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora mexicana Thalía

A cantora mexicana Thalía está lançando um novo single: “ Ojitos Mexicanos ”, pela Sony Music.

Além de cantora, Thalía também é atriz, tendo marcado a década de 90 como protagonista de várias telenovelas mexicanas, exibidas no Brasil pelo SBT.





Vida

Ariadna Thalía Sodi Miranda nasceu em 1971, na Cidade do México.

Desde pequena demonstrou talento para as artes, tendo estreado na pré-adolescência como vocalista do grupo infantil Din-Din.

Em 1986 entrou na banda Timbiriche, especializada em pop mexicano, com a qual lançou três discos.

O sucesso feito nesse grupo fez com que, em 1990, iniciasse uma carreira solo.

A cantora já lançou mais de 20 álbuns, dos quais podemos destacar Mundo de Cristal (1991), Amor a la Mexicana (1997) e En Éxtasis (1995), que tem a música "Piel Morena", êxito musical aqui no Brasil.

Novelas

Além da área musical, Thalía faz muito sucesso como atriz.

Ela foi a protagonista da chamada Trilogia das Marias , as telenovelas Maria Mercedes (1992), Marimar (1994) e Maria do Bairro (1995), produzidas pela Televisa, uma das maiores empresas de mídia do mundo.

No México foram exibidas pelo Canal de las Estrellas e no Brasil, pelo SBT.

Além dessas três telenovelas, ela já participou de outras quatro, de filmes e peças de teatro.

Assista o videoclipe de Maria do Bairro com Thalía:

Parcerias

A cantora, considerada uma das principais vozes do pop latino, já emplacou em sua carreira inúmeras parcerias com outros artistas como Daddy Yankee, Laura Pausini, Marc Anthony e Prince Royce.

Destaque para a gravação de "Desde Esa Noche" com Maluma, canção que já atingiu mais de um bilhão de visualizações no YouTube.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Thalía, cantora e atriz de sucessos





Single

A música “Ojitos Mexicanos”, que Thalía acaba de lançar, é uma cumbia romântica com sabor mexicano.

É uma canção envolvente que segue, de certa forma, a estética sonora de seus sucessos anteriores.

No material de divulgação a cantora declarou:

Essa música me enche de alegria, porque conecta com a minha essência e com a sonoridade que carrego no coração desde sempre.

Quis presentear meu público com uma cumbia leve e autêntica, que convidasse a dançar e celebrar a vida. "Ojitos Mexicanos" marca o início de uma fase muito especial e mal posso esperar para que vejam tudo o que preparei – surpresas para meu público amado.

Mal posso esperar para que descubram tudo o que está por vir!

Esperemos as novidades...

Assista o videoclipe de Ojitos Mexicanos :