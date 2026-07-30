Reprodução/Internet Alessandra Ribeiro pediu demissão da vice-presidência do SBT

O SBT passará por uma nova mudança em sua estrutura executiva nas próximas semanas. A vice-presidente de Negócios, Alessandra Ribeiro, pediu demissão nesta terça-feira (28) e deixará a emissora para assumir uma função em uma empresa do setor de saúde. A rede já iniciou os preparativos para definir um substituto para o cargo.

Alessandra Ribeiro ocupava a vice-presidência de Negócios desde fevereiro de 2025. Antes de chegar ao, a executiva trabalhou durante oito anos na Band, onde integrou a diretoria financeira da emissora, presidida por Johnny Saad. Até a contratação de um novo vice-presidente, Marcela Marchi, diretora comercial, e Daniel Abravanel, diretor de Rede, passarão a responder diretamente à presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti.

Afiliada do SBT vende horário

Em agosto, o SBT comemorará 45 anos de fundação e prepara uma série de lançamentos para a programação. Entre as novidades estão um novo telejornal comandado por Rodrigo Bocardi, ex-Globo, a nova temporada de Bake Off Brasil e a estreia do Sessão +SBT, programa diário que exibirá, de segunda a sábado, momentos históricos da trajetória da emissora da família Abravanel.

A Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná e pertencente ao apresentador Ratinho, tem deixado de exibir parte da programação da rede para abrir espaço a televendas em sua grade. A emissora também enfrenta dificuldades operacionais que afetaram até mesmo a exibição da programação local em Curitiba, situação que expôs problemas na estrutura da empresa.

Na terça-feira (28), a emissora não conseguiu colocar no ar o SBT Notícias, telejornal local de Curitiba, por causa de uma falha no sistema de exibição das reportagens. Como alternativa, transmitiu a edição paulista do Primeiro Impacto. A situação ocorre em meio a uma sequência de mudanças na programação da afiliada.

Nos fins de semana, a Rede Massa retirou da grade programas locais que disputavam audiência e passou a ocupar essas faixas com atrações de televendas. Em alguns casos, segundo a publicação, o conteúdo comercial também invade horários reservados para atrações nacionais do SBT, reduzindo ainda mais o espaço destinado à programação tradicional da emissora.

A Rede Massa foi inaugurada em 17 de março de 2008, com sede em Curitiba, após a compra das emissoras do Grupo Paulo Pimentel por Carlos Roberto Massa, o Ratinho. A rede do Paraná reúne as geradoras TVs Iguaçu, Tibagi, Guará, Cidade e Naipi. Em 2021, em um ano de forte investimento, passou a transmitir o Campeonato Paranaense de Futebol.