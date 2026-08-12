Acervo Pessoal / Divulgação Fábio Malttez e Henrique Lima

Um encontro durante os festejos de São João na Bahia acabou se transformando em parceria musical. Fábio Malttez e Henrique Lima, campeão da oitava temporada do The Voice Kids, gravaram juntos “Devolva Meu Amor”, música que será lançada em 4 de setembro nas plataformas digitais.

A aproximação aconteceu em Senhor do Bonfim (BA), cidade natal de Henrique, onde Fábio esteve durante as celebrações juninas. A partir do encontro, surgiu a oportunidade de apresentar a nova música ao jovem cantor e à família.

Fábio mostrou inicialmente a canção ao pai de Henrique. Depois de conhecer o projeto, o vencedor do reality aceitou o convite para dividir os vocais da faixa, dando origem ao primeiro feat entre os dois artistas.

“Ter o Henrique ao meu lado neste projeto é motivo de muita alegria. Desde o primeiro contato, ele e sua família receberam a música com muito carinho, e isso tornou essa parceria ainda mais especial. Acredito que o público vai se identificar com a mensagem da canção”, afirma Fábio Malttez.

Música fala sobre arrependimento após o fim de um amor

Composta por Diego Lobo, “Devolva Meu Amor” mergulha em uma situação conhecida por quem já percebeu tarde demais o valor de um relacionamento.

A letra acompanha um homem que não soube valorizar a mulher que amava e, depois da separação, precisa lidar com a solidão e as consequências das próprias escolhas. Arrependido, ele reconhece os erros e pede uma nova oportunidade para reconstruir a relação.

Na sonoridade, a faixa aproxima o sertanejo romântico de elementos do pop, mantendo a carga sentimental presente na composição.

Para Henrique Lima, a identificação do público com a história contada pela música é uma das expectativas para o lançamento.

“Estamos gravando e produzindo tudo com muito carinho e espero que o público receba essa parceria da mesma forma”, destaca o cantor.

Quem é Henrique Lima?

Henrique ficou conhecido nacionalmente ainda criança ao participar da oitava temporada do The Voice Kids, em 2023. Natural de Senhor do Bonfim, ele integrou o time de Mumuzinho e tornou-se o primeiro baiano a vencer o programa.

Durante a competição, chamou atenção principalmente pelas interpretações de músicas sertanejas. Desde o fim do reality, o jovem cantor vem dando continuidade à carreira e tem como trabalho mais recente “Travesseiro”, composição de Vitor Manoel.

Agora, a colaboração com Fábio Malttez acrescenta mais uma música ao repertório do artista e coloca duas gerações em uma faixa construída em torno do sertanejo romântico.

“Devolva Meu Amor” tem produção musical da Victor Amorim Produções e chega às plataformas em 4 de setembro.



