Reprodução/Instagram/@roseiramur Rosamaria Murtinho mostra foto de Mauro Mendonça celebrando Dia dos Pais e impressiona.

Rosamaria Murtinho, de 93 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar duas fotos ao lado do marido, Mauro Mendonça, celebrando o Dia dos Pais, no último domingo (9). Nas imagens, o ator de 95 anos surge deitado em um leito hospitalar, rodeado pela família.

Em um dos registros, é possível ver os filhos Rodrigo, João Paulo e Mauro Mendonça Filho. Além disso, os netos Pedro e Sofia também marcaram presença na comemoração. Em outra imagem, Rosamaria posa sorridente ao lado do marido e da neta.

Na legenda da publicação, a atriz fez questão de destacar o momento descontraído em família. "Dia dos pais e Maurão caindo na gargalhada com filhos e netos!", escreveu a atriz.

Nos comentários da publicação, famosos deixaram mensagens carinhosas e expressaram a saudade que sentem do ator. "Feliz dia dos pais!!!! Muitas saudades de vc Maurão!", escreveu Alessandra Negrini."Família que amo", disse Glória Pires."Viva Maurão!", declarou Drica Moraes.

Filho caçula do casal de atores icônicos, o renomado diretor de televisão Mauro Mendonça Filho, também compartilhou o registro do momento especial nas redes sociais. Na legenda da publicação, ele destacou a garra e o bom humor do pai: "Maurão, guerreiro. Não perde nunca o bom humor. Te amo, papai!".





Na sessão de comentários da postagem do diretor, famosos como Camila Queiroz, Lúcio Mauro Filho, Marcos Veras e Beth Goulart reagiram com emojis de coração vermelho.

Apesar da aparente animação de Mauro Mendonça nos cliques, fãs demonstraram preocupação com o estado de saúde do ator. "Por que ele está no hospital?", questionou um. "O que está acontecendo com Mauro Mendonça", indagou outra fã do artista.

Mauro Mendonça está afastado das novelas desde 2016, quando fez uma participação na novela "Êta Mundo Bom", da Globo. O ator também está afastado dos cinemas há quase uma década, quando, também em 2016, lançou o filme "Tô Ryca".





Amor para uma vida

Mauro Mendonça e Rosamaria Murtinho são reconhecidos como um dos casais mais longevos e emblemáticos da televisão brasileira. Eles se casaram em 1959 e, após 66 anos, continuam unidos, mantendo uma relação de amor e companheirismo.

Em entrevista ao podcast “Ser Artista”, no Youtube, concedida em 2023, o ator revelou que se apaixonou pela atriz logo na primeira vez que os dois se viram.

Durante a conversa com o apresentador Marcus Montenegro, Mauro Mendonça ainda contou que o romance contou com uma ajudinha do ator Raul Cortez (1932-2006).

"Eu e Rosinha estamos comemorando 64 anos de casamento. Foi amor à primeira vista. Quando a vi entrando pela primeira vez no teatro, já me apaixonei e o Raul Cortez disse que eu ia casar com ela", contou à época.