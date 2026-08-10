Reprodução/Instagram Anita Nobre e Dudu Nobre

Mãe de Dudu Nobre e da ex-porta-bandeira Lucinha Nobre, Anita Nobre morreu neste domingo (9), aos 78 anos. A matriarca do compositor e cantor teve sua morte confirmada pelo próprio sambista, que fez questão de usar suas redes sociais para anunciar a partida e prestar uma homenagem.

Leia mais: Morre, aos 87 anos, o pai do cantor Frank Aguiar



O músico compartilhou uma nota de falecimento. A causa da morte não foi informada.“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Anita Nobre, mãe de Dudu Nobre e Lucinha Nobre, neste domingo, 09 de agosto de 2026”, diz a publicação.

Além disso, a família destacou as lembranças deixadas por Anita. “Anita deixa seu amor, sua história e suas lembranças eternizados nos corações de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Descanse em paz, Anita Nobre", concluiu.





Após a confirmação da notícia, vários famosos deixaram mensagens de carinho e apoio à família. João Silva, filho de Faustão, comentou a publicação com um emoji de oração. Já Adriane Galisteu deixou um coração e também um emoji de oração. Em seguida, Rosiane Pinheiro escreveu: “Meus sentimentos. Deus conforte o coração e a mente de todos.”

Reprodução/Instagram Anita Nobre, Lucinha Nobre e Dudu Nobre





Impactado, Buchecha, irmão de Claudinho, disse: "Que isso meu amigo, meus sentimentos, forças".





Anita Nobre sempre apoiou o filho

Embora boa parte do público não saiba, Anita possuía uma relação antiga com o samba. A música sempre esteve presente na rotina da família e, de acordo com Dudu, a mãe chegou a organizar rodas de samba no Rio de Janeiro, reunindo em casa nomes como Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Jovelina Pérola Negra e Jorge Aragão.

Além disso, Anita teve papel fundamental na carreira dos filhos. O sambista já contou em entrevistas que foi a mãe quem comprou para ele o primeiro cavaquinho, ainda na infância. Segundo relato do próprio, ele costumava brincar na casa de um porteiro que tinha um cavaquinho.

Reprodução/Instagram Anita Nobre





Enquanto outras crianças colocavam brinquedos dentro do instrumento, Dudu tentava imitar as posições das notas, e isso logo foi notado pela mãe, que percebeu o interesse do filho e comprou o cavaquinho.

A matriarca também é citada como uma das precursoras das rodas de samba no Rio de Janeiro, e os filhos cresceram em um ambiente cercado pela música, e tiveram contato, desde cedo, com nomes relevantes, como Arlindo Cruz, Almir Guineto e Zeca Pagodinho.

Reprodução/Instagram Anita Nobre e Dudu Nobre





Como já foi dito algumas vezes por Dudu Nobre, Anita e o marido, João Nobre, incentivaram sua aptidão musical desde muito cedo, inclusive com aulas de percussão e piano clássico.



