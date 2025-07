Foto: Sucre A estreia de Isix, sobrinha neta de Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça





A ex- The Voice 2022, Isix inicia um novo capítulo em sua trajetória com o lançamento de Me Adora , que já está disponível em todas as plataformas digitais. Ela estreou no reality musical como Isis Mendonça.

A jovem carrega o sobrenome de lendas da Globo: ela é sobrinha neta de Mauro Mendonça e Rosamaria Murtinho, sendo prima dos filhos dos atores, o diretor Mauro Mendonça Filho e do compositor João Paulo Mendonça.





A faixa de estreia é composta pela própria artista ao lado do renomado Thiago Sucre - que assina, também, a produção e direção do clipe. Ele é CEO de um dos maiores complexos em São Paulo, o Sucre Estúdios, e conta com trabalhos para Whindersson Nunes, Lexa, Fábio Jr. entre outros.

Misturando elementos de pop moderno com uma mensagem direta sobre autonomia, desejo e intensidade emocional, o single representa a chegada dela ao universo do pop nacional, com planos de apresentar uma sequência de lançamentos ao longo do ano.

Com versos provocativos e batidas marcantes, a canção apresenta a essência da cantora, que já atua também nos palcos do teatro: “Escrevemos ela pensando naquela sensação de saber que você incomoda — mas, mesmo assim, ninguém consegue tirar os olhos de você. É sobre esse poder, sobre se aceitar inteira, com luz e sombra”, afirma Isix.

Com mais de uma década de experiência, o produtor dá o tom da nova faixa e leva a estrela a um novo patamar, com inspiração em nomes queridos da cultura pop, como Christina Aguilera, Britney Spears e NSYNC.

“Eu quero me inserir no pop, trazendo essa mistura de teatralidade, intensidade e diversão que já carrego nos outros trabalhos além da música. Meu som tem que ser tão expressivo quanto eu sou no palco do teatro”, pontua.

Isix: atitude e amor-próprio em superprodução

O lançamento chega acompanhado de uma produção que simboliza a força feminina e reafirma a independência e superação de antigas desilusões. Gravado ao lado das bailarinas Amanda Costa e Mariah Broering, a coreografia é assinada por Ruan Patrício — nome conhecido por trabalhar com Anitta, Alok e Luísa Sonza — o vídeo reforça a narrativa visual de liberdade e autoaceitação.

O styling ficou a cargo de Jessica Arnhold, que reforçou suas habilidades com grandes nomes do cenário fashion, como Dudu Bertholini e Glória Coelho. Além disto, a stylist foi responsável por vestir Maiara & Maraísa, MC Don Juan, Simone & Simaria, Paula Matos e mais, para alguns trabalhos. No audiovisual, a artista entrega uma performance envolvente com movimentos intensos, cenários contemporâneos e figurinos que expressam sua identidade.

O conteúdo traz referências estéticas alinhadas à sonoridade, conectando dança, moda e expressão pessoal: "Quero traduzir com ele a leveza, liberdade e um reencontro com o sentimento do auto-amor. ‘Me Adora’ é sobre esse empoderamento feminino, sobre se sentir poderosa. A gente focou em algo com intensidade e em referências contemporâneas e figurinos que mostrem todos os lados da minha personalidade" , finaliza a cantora.

Ainda em 2025, Isix planeja lançar mais algumas novidades para se colocar como um nome de destaque no mercado, mergulhando no pop e trazendo referências de outros estilos para acrescentar versatilidade e autenticidade em sua carreira.

Confira: