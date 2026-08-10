Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco, 46 anos, voltou a abrir o seu coração por meio de sua conta pessoal do Instagram neste domingo (9) e fez uma reflexão profunda. Como de costume, a atriz publicou um vídeo fazendo algumas reflexões, agora focadas em relações de amizade e companheirismo e no que aprendeu sobre esses laços ao decorrer dos anos.

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No registro, a atriz aparece sentada e sorridente. "Sou uma pessoa simples, eu não tenho frescura pra nada. Já tentei viver e conviver com todo tipo de gente, mas sorriso forçado dá uma preguiça! Confesso que eu prefiro sentar no chão com quem é de verdade do que dividir aquela mesa chique rodeada de mentira", declarou.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Na sequência, ela confessou ter aprendido a perder o medo de ficar sozinha. "Eu acho que, com o tempo, eu perdi o medo de ficar sozinha. E a gente, sim, ama a todos, mas só caminha ao lado de alguns", disse.





"O meu coração é porta aberta para quem tem essência, para gente de alma leve, porque a minha paz custa caro. Então, se você quer um conselho, se alguma presença tira sua tranquilidade, prefira a sua própria companhia", concluiu.





Nos comentários, Deborah ganhou diversos elogios pela reflexão profunda. "Isso que é maturidade", declarou um. "A própria companhia tem poder", afirmou outro. "Pessoas de mentira se revelam, sempre!", destacou uma terceira.

Reflexão

Vale destacar que essa não é a primeira vez que a veterana da televisão brasileira compartilha seus pensamentos nas redes sociais. Na semana passada, por exemplo, Deborah Secco falou sobre tranquilidade.

Em seu desabafo, a atriz afirmou que hoje escolhe sua própria paz e não tenta mais se explicar, o que, segundo ela, a faz se sentir mais tranquila.

"A melhor coisa que o tempo me roubou foi a vontade de provar que eu tô certa. A gente gasta uma energia absurda, né? A pessoa distorce o que você fala, julga as suas escolhas, e você fica ali desesperado, mandando textão pra tentar se explicar, a mente ferve, o coração aperta, a paz vai pro ralo", declarou.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





"A vida me fez enxergar uma coisa muito óbvia, que quem te ama de verdade não precisa da sua defesa. Quem faz questão de te ver como o vilão da história não vai mudar de ideia nem se você desenhar. Então ficar calado não é engolir sapo, é poupar a alma. E eu entendi que a minha paz é um artigo de luxo caro demais pra ser gasto em discussões que não vão levar a lugar nenhum", pontuou.

Por fim, a famosa explicou como lida com quem a interpreta mal. "Então hoje, quando alguém me entende mal, de propósito ou não, eu balanço a minha cabeça, dou um sorriso e sigo o meu caminho. Eu deixei a obrigação de ter razão para quem não quer ter paz", concluiu.



