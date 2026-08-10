Reprodução/Band Adriana Araújo no Debate na Band

Uma situação constragedora colocou a jornalista e apresentadora Adriana Araújo em uma saia-justa ao vivo, durante o comando do debate da Band, nesse último domingo (9), entre os candidatos ao governo do Rio de Janeiro.

Tudo começou quando a equipe de bastidores da emissora notificou o ponto eletrônico de Adriana Araújo afirmando que o candidato Douglas Ruas (PL) havia solicitado direito de resposta por uma suposta ofensa, mas que o pedido teria sido negado pela comissão de jornalistas e advogados.

Ao cumprir o protocolo e anunciar a decisão no estúdio, a âncora foi surpreendida pelo próprio político.

"Só quero registrar que no primeiro confronto direto o candidato Douglas Ruas solicitou direito de resposta. A comissão analisou e o pedido foi negado", declarou a jornalista. Imediatamente, o candidato a interrompeu e desmentiu a informação: "Não solicitei, não".

Visivelmente surpresa com a resposta do candidato, Adriana Araújo não escondeu o incômodo com a falha da equipe: "Não solicitou? Então houve um equívoco na comunicação com a equipe". O participante André Marinho (Novo) ainda tentou descontrair o ambiente classificando o episódio como um "alarme falso".

Eu tive dúvidas realmente porque não vi em nenhum momento os candidatos levantando as mãos. Não houve esse pedido. Volto atrás no que eu disse. Adriana Araújo, apresentadora da TV Band

Com elegância e profissionalismo, a apresentadora assumiu o erro do canal, pediu desculpas ao candidato:

Para evitar mais confusão, Adriana usou a gafe para reforçar as regras do programa, orientando que os participantes levantassem a mão de forma bem clara e visível caso se sentissem ofendidos.

Ausência

No debate estavam André Marinho (Novo), Anthony Garotinho (Republicanos), Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSOL). Líder nas pesquisas de intenção de voto, o prefeito Eduardo Paes (PSD) não compareceu ao confronto, alegando ter recebido orientação de sua equipe jurídica.



