Reprodução/TV Globo Luciano Huck iniciará em breve a Dança dos Famosos

A Dança dos Famosos 2026 revelará, no próximo domingo (16), quem serão seus participantes. O suspense segue com tudo na grade da TV Globo; no entanto, Luciano Huck começou a soltar algumas pistas.

Papeando com Lívia Andrade, o apresentador afirmou que o elenco está muito bom: “O elenco está inacreditável”, disse. No entanto, a comentarista da atração pediu para que o patrão liberasse logo os nomes.

“Se você não contar, se você não der uma pista para a gente, a concorrência fica falando vários nomes”, disse.

Tudo aconteceu após Nathalia Ramos, uma das professoras do Dança, aparecer para uma ação no programa do Huck.

“Semana que vem, a gente apresenta o elenco e temos muitas surpresas. Mas não vou contar”, disse ela.

No entanto, o marido de Angélica manteve o suspense para não revelar quem estaria no elenco. Rafael Portugal chegou a fazer uma pergunta: “Tem apresentadora?”. “Temos apresentadora, tem cantora”, disse Huck.

“Voltando à apresentadora, o nome dela começa com que letra?”, indagou Lívia. “Não posso falar”, disse Luciano.

“Não posso falar! Chega de informações! Vocês vão descobrir no próximo domingo”, cortou o apresentador, pai de Benício, Eva e Joaquim.

Sobre o Dança dos Famosos

O Dança dos Famosos 2026 está chegando com tudo à tela da TV Globo. A atração, primeiramente, junta todo o elenco para uma apresentação dos concorrentes; depois, eles passam por uma prova em dois grupos maiores. Logo depois, os grupos são divididos nas categorias A, B, C e D.

A competição é dividida em fases: a fase de grupos, que seleciona os melhores de cada time; a repescagem, que dá direito a uma volta; e as fases individuais, quando os participantes dançam com seus professores em ritmos previamente sorteados. Logo depois, os que restarem vão para as quartas de final, semifinal e a grande final, quando o público e os jurados definem o grande campeão.

O Dança dos Famosos começou sob o comando de Faustão e seu Domingão. No entanto, com a saída do veterano dos domingos, a atração passou a ser comandada por Luciano Huck, que apresenta o quadro desde 2022, colocando três edições do programa no ar.



