Reprodução/Instagram 07.05.2023 Mauro Mendonça Filho compartilhou uma foto com Jade Picon nos bastidores da novela

Mauro Mendonça Filho compartilhou vários textos em sua conta particular do Instagram fazendo análises sobre os principais personagens e atores do núcleo central de "Travessia" logo após o fim da novela. Sobre Jade Picon, o diretor fez um grande relato que começou com "você termina a novela como vencedora" .



"A força que você demonstrou suportando e superando as críticas, pouca gente teria. Sem falar no estômago. Já tinha te dito inúmeras vezes (e também para quem quis realmente ouvir) que nós, diretores, sempre gostamos da sua atuação, desde o início. Nunca faltou confiança em você. Claro, você estava aprendendo, eram evidentes a ausência de traquejos, o nervosismo, não saber o que fazer com as mãos, não modular bem a voz. Normalmente, atores se desenvolvem na surdina, antes de se mostrarem para o público", comentou.

Em seguida, Mauro falou que "é preciso ter muita coragem para se desenvolver diante das garras de milhões de pessoas", referindo-se às inúmeras críticas que ela recebeu durante todo o tempo em que interpretou a patricinha Chiara.

"Coragem e empenho não te faltou. Assim como resiliência, disciplina, dedicação, humildade e uma inteligência acima da média para aprender o ofício de ator. Achei graça quando alguém questionou se sua carreira teria sequência ou não. Lembra do que te disse no seu primeiro dia de filmagem? 'Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida'", lembrou ele.

Mais adiante, o diretor de "Travessia" recomendou que ela continue estudando, fazendo workshops dentro das artes cênicas e que, se surgir uma nova oportunidade de continuar atuando, não dispense a proposta.

"Você surgiu como influencer e no BBB. O público conhecia mais sua pessoa do que o seu trabalho de atriz. Não demorou muito para dizerem que você estava fazendo você mesma. Mas as pessoas desconhecem o quanto muitos atores consagrados interpretam eles mesmos. Tem aqueles que gostam de compor, mas tem aqueles que adequam suas personas a diferentes personagens. E não tem nada de errado nisso."

Leia a declaração completa:

Minha querida, você termina a novela como vencedora, tá. A força que você demonstrou suportando e superando as críticas, pouca gente teria. Sem falar no estômago. Já tinha te dito inúmeras vezes (e também para quem quis realmente ouvir) que nós, diretores, sempre gostamos da sua atuação, desde o início. Nunca faltou confiança em você. Claro, você estava aprendendo, eram evidentes a ausência de traquejos, o nervosismo, não saber o que fazer com as mãos, não modular bem a voz. Normalmente, atores se desenvolvem na surdina, antes de se mostrarem para o público. É preciso ter muita coragem para se desenvolver diante das garras de milhões de pessoas. Diante do ódio, que como você sabe melhor que eu, se nutre de migalhas. Como não valia a pena alimentá-lo, optamos pelo silêncio e por simplesmente trabalhar duro. Coragem e empenho não te faltou. Assim como resiliência, disciplina, dedicação, humildade e uma inteligência acima da média para aprender o ofício de ator. Achei graça quando alguém questionou se sua carreira teria sequência ou não. Lembra do que te disse no seu primeiro dia de filmagem? “Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida”. Desenvolva o seu talento, que você tem muito. Não pare de estudar, de fazer cursos, workshops, teatro. Se pintar um bom convite, tope, faça. Se exercite. Pesquise o humano, abra suas feridas. Você surgiu como influencer e no BBB. O público conhecia mais sua pessoa do que o seu trabalho de atriz. Não demorou muito para dizerem que você estava fazendo você mesma. Mas as pessoas desconhecem o quanto muitos atores consagrados interpretam eles mesmos. Tem aqueles que gostam de compor, mas tem aqueles que adequam suas personas a diferentes personagens. E não tem nada de errado nisso. Mas atores são espertos em preservarem suas vidas. Assim o terreno fica limpo, para serem vistos só como intérpretes. Essa é a melhor dica que posso te dar: preserve a Jade. Toda mulher é um oceano de mistérios. Guarde-os para você, para quem você ama e para o seu trabalho de atriz. Porque é isso que você agora é: uma atriz. Vou te ver muito por aí, seja como público, seja na brodagem, seja num próximo trampo.

Luv u!