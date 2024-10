Reprodução: Instagram Rosamaria Murtinho

Rosamaria Murtinho comemora mais um ano de vida nesta quinta-feira (24) . A atriz , que completou 92 anos, deu uma entrevista à Caras e falou a respeito de sua carreira, aniversário e o etarismo no audiovisual .

Ela revelou que faz questão de celebrar a data. ''Sempre comemorei aniversário, sempre gostei. Quando era criança, comemorava. Então, estou habituada a isso”, explicou a veterana.

A artista avalia sua trajetória. "Fazer 92 anos é um pouco assustador, porque é muito tempo. Mas estou contente, porque apesar da idade, ganhei muita coisa também".

Rosamaria Murtinho completa: “Acho que nessa minha trajetória de vida, tive muita sorte, com tudo o que aconteceu comigo. Então, sou muito grata a tudo, fiz o que queria fazer e estou fazendo até agora”, afirmou.

Etarismo nas novelas

A atriz também comentou a respeito do envelhecimento no audiovisual. Segundo ela, no mundo dos filmes, sua presença é bem-vinda. Entretanto, quando se trata das novelas, a veterana é dispensada.

“Sinto falta de fazer novelas; apesar de, só neste ano, ter feito quatro filmes. Então, apesar de ser invisível para o pessoal que escala as novelas, sou bem visível para o pessoal do cinema", argumentou. A artista, ainda, contou quantas obras cinematográficas realizou em 2024.

"Fiz esse ano meu quarto filme”, finalizou. Rosamaria Murtinho possui mais de 60 anos de carreira e já passou pelas três grandes áreas: o cinema, a televisão e o teatro. A novela "Nina", de 1977, e a minissérie "A Muralha", de 1968, são dois dos papéis de destaque da performer.

Sua ultima escalação na TV Globo foi em "A Dona do Pedaço", obra de 2019 criada por Walcyr Carrasco. O ator Mauro Mendonça é casado com Rosamaria Murtinho desde 1959. Juntos, eles possuem três filhos.

