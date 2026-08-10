Reprodução/Instagram/@caduandradee/@paollaoliveira Imperatriz Leopoldinense fala sobre sucessora de Iza e abre portas para Paolla Oliveira.

Os preparativos para o Carnaval 2027 já estão a todo vapor. Na Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, um dos assuntos que despertam a curiosidade nos bastidores é a mudança no posto de Rainha de Bateria. Em entrevista recente, a presidente da escola, Cátia Drumond, falou sobre a saída de Iza e sobre os rumores envolvendo Paolla Oliveira.

As declarações ocorreram durante a Noite dos Enredos, realizada nesta sexta-feira (7). Em entrevista ao Portal Leo Dias, diretamente da Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, Cátia confirmou que Iza não continuará como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Segundo a presidente da escola de samba, apesar de deixar o posto, a cantora terá uma nova posição dentro da agremiação. "Sim, a IZA deixou de ser rainha da bateria e assume como a rainha da escola", explicou.

Com isso, os fãs da artista poderão continuar acompanhando as participações dela nos desfiles da escola de samba carioca. Ao ser questionada sobre se ela estará com a agremiação no Carnaval 2027, Cátia foi direta: "Desfila. Vai estar com a gente".





Paolla Oliveira assume o posto após a saída de Iza?

Com a saída de Iza da função de Rainha de Bateria, especulações sobre quem será a substituta passaram a ganhar força. Entre os nomes mais comentados, está o de Paolla Oliveira, que deixou o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio em 2025.

Uma visita recente da atriz à quadra da Escola ajudou a acender ainda mais os rumores sobre ela assumir a função. Na ocasião, Paolla participou de uma celebração voltada à comunidade e posou sorridente ao lado de Iza.

Reprodução/Instagram Paolla Oliveira e IZA se reencontram em festa julina da Imperatriz Leopoldinense.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de a atriz se tornar a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, Cátia evitou confirmar que exista uma negociação. Segundo ela, a presença de Paolla no local aconteceu por motivos pessoais e por amizade. "Paolla esteve na quadra. Ela é uma amiga, é minha vizinha e a gente tem amigos em comum", disse.

A presidente ainda explicou que Paolla foi à festa acompanhada de pessoas próximas e que o evento era destinado à comunidade da agremiação.

"Ela foi a uma festa, que era uma festa para a comunidade, era uma festa fechada, para as pessoas que desfilam com a gente, desfilaram com a gente em 2026 e que vão desfilar em 2027. Qualquer pessoa vai ser muito bem recebida, como a Paolla foi. E ela apareceu lá com vários amigos em comum, sem problema algum", completou.

Apesar de não confirmar a escolha, Cátia deixou claro que Paolla é muito bem-vinda na agremiação e exaltou a trajetória dela no Carnaval."Acho que a Paolla é bem-vinda de volta no Carnaval, porque ela não é apenas uma rainha, né? Paolla já virou a top das tops", declarou.

Por fim, a presidente reforçou que a agremiação ainda não decidiu quem ocupará a frente da bateria no Carnaval 2027. Segundo ela, neste momento, a escola está focada em escolher o samba-enredo que será levado à avenida no próximo ano, enquanto a escolha da Rainha de Bateria deve ocorrer posteriormente.

Iza assumiu o posto de Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense em 2026, após menos de um ano ocupando a função. Ela sucedeu Maria Mariá, que comandou a bateria "Swing da Leopoldina" durante três anos. Já Paolla Oliveira, tem uma longa história com o Carnaval. A atriz foi Rainha de Bateria da Grande Rio por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025.